Тюменцам будет сложно получить льготную ипотеку в российских банках

Банки будут вынуждены более тщательно отбирать заёмщиков, дополнительные кредиты (потребительские) могут мешать заемщику. Выгодные условия ожидаются для жителей Дальнего Востока и Арктических регионов. Они смогут взять ипотеку на 9 млн рублей под 2%. На подобный займ могут рассчитывать молодые семьи с возрастом супругов до 36 лет, а также все врачи и учителя. Арктические регионы должны присоединиться к этой программе уже в ноябре.