Тюменцам будет сложно получить льготную ипотеку в российских банках

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Правительство решилось обескровить льготную ипотеку: опубликовано постановление Кабмина, по которому минимальный первоначальный взнос для получения займа по госпрограмме повышен с 15% до 20%, сообщают «Новые Известия». Одновременно с этим на 0,5 п. п. снижена компенсация для банков. Теперь потребителям нужно больше денег на первый взнос. Покупая в Москве квартиру за 12 млн рублей, молодой семье нужно 2,4 млн.
Банки будут вынуждены более тщательно отбирать заёмщиков, дополнительные кредиты (потребительские) могут мешать заемщику. Выгодные условия ожидаются для жителей Дальнего Востока и Арктических регионов. Они смогут взять ипотеку на 9 млн рублей под 2%. На подобный займ могут рассчитывать молодые семьи с возрастом супругов до 36 лет, а также все врачи и учителя. Арктические регионы должны присоединиться к этой программе уже в ноябре.
Стоит отметить, что 33% жителей ДФО ориентированы на переезд в другие регионы. Только за последний год Приморский и Хабаровский края потеряли примерно по 4% жителей.
Обещания улучшить жизнь на Дальнем Востоке подкреплены дополнительным финансированием: в начале сентября кабмин увеличил лимиты выдачи всех ипотечных программ на 1,9 трлн рублей. «Ипотека с господдержкой», доступная для всех, вырастет лишь на 11% или 500 млрд рублей. «Ипотека для IT-специалистов» вырастет на 260 млрд рублей — до 500 млрд.
Вопрос дефицита бюджетных средств с повестки не снят. По данным главы ДОМ.РФ, организация предложила ввести программу «отключаемых» льгот по ипотеке. По его мнению, программы должны нести исключительно адресный характер, а субсидии для всех должны действовать только при ключевой ставке выше 10%.
Власти явно ищут различные способы экономии на ипотечных программах. И в скором времени эта задача станет ещё актуальнее. 43% аналитиков ожидают повышение ключевой ставки на 0,5-1 п. п. уже в ближайшую пятницу. А ключевая ставка — самый важный фактор, который влияет на закручивание гаек по льготной ипотеке.
По данным директора компании ФСК Family Анастасия Бычкова. Она добавляет, что непосредственно изменение предельного размера субсидии банка снизит число сделок незначительно. Но увеличение первоначального взноса до 20% существенно понизит активность в выдаче займов. Многие клиенты (около 85%) рассматривают покупку квартиры в ипотеку с минимальным взносом, чтобы сохранить часть средств на последующую покупку мебели.