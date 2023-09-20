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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

погода в Тюменской области

Сильный ветер ожидается на юге Тюменской области

20 сентября 2023, 17:34
Фото: 1MI
погода в Тюменской области
На юге региона с 21 по 23 сентября ожидается ветреная погода. Порывы могут достигать 16 метров в секунду.

По данным синоптиков, под Тюменью 21 сентября усилится ветер. 22 числа его скорость может достичь 15 м/с. В Тобольске непогода ожидается с 22 по 23 сентября. В Ишимском районе в пятницу северный ветер принесет осадки. Возможны порывы до 12-14 м/с.

Существенных осадков в это дни не ожидается, ветер будет северным. Влажность воздуха составит от 50 до 65%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область идут заморозки. С 23 по 24 сентября ночью ожидается до +1 градуса.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Ветер#Сильный ветер
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