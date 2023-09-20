Сильный ветер ожидается на юге Тюменской области

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
По данным синоптиков, под Тюменью 21 сентября усилится ветер. 22 числа его скорость может достичь 15 м/с. В Тобольске непогода ожидается с 22 по 23 сентября. В Ишимском районе в пятницу северный ветер принесет осадки. Возможны порывы до 12-14 м/с.
Существенных осадков в это дни не ожидается, ветер будет северным. Влажность воздуха составит от 50 до 65%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменскую область идут заморозки. С 23 по 24 сентября ночью ожидается до +1 градуса.