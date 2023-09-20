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Комплекс зданий санатория

Под Тюменью продали огромный оздоровительный центр со скидкой в 8 млн рублей

20 сентября 2023, 14:37
Фото: 1MI
Комплекс зданий санатория
Власти ЯНАО продали здания оздоровительного центра «Дружба-Ямал». Недвижимость приобрела ООО «Инвеста», сообщается на сайте аукциона «ГИС Торги».

Компания зарегистрирована в Ленинградской области. Оздоровительный центр был куплен за 23 млн рублей, аукцион признан состоявшимся. Известно, что здания комплекса расположены в Тюмени на 10 км Салаирского тракта. Теперь в собственности компании более 6 га земли и комплекс из нескольких строений (два из них жилые).

Санаторий пытаются продать с 2019 года, ранее здание стоило 31 млн рублей. Только за 1 квартал 2021 года содержание центра принесло убытки в размере 2 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью за 40 миллионов рублей продается база отдыха. На данный момент она полностью укомплектована штатом, имеет ежемесячный доход от 500 тысяч рублей.

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