Под Тюменью продали огромный оздоровительный центр со скидкой в 8 млн рублей

Компания зарегистрирована в Ленинградской области. Оздоровительный центр был куплен за 23 млн рублей, аукцион признан состоявшимся. Известно, что здания комплекса расположены в Тюмени на 10 км Салаирского тракта. Теперь в собственности компании более 6 га земли и комплекс из нескольких строений (два из них жилые).