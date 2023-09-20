Под Тюменью продали огромный оздоровительный центр со скидкой в 8 млн рублей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Компания зарегистрирована в Ленинградской области. Оздоровительный центр был куплен за 23 млн рублей, аукцион признан состоявшимся. Известно, что здания комплекса расположены в Тюмени на 10 км Салаирского тракта. Теперь в собственности компании более 6 га земли и комплекс из нескольких строений (два из них жилые).
Санаторий пытаются продать с 2019 года, ранее здание стоило 31 млн рублей. Только за 1 квартал 2021 года содержание центра принесло убытки в размере 2 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью за 40 миллионов рублей продается база отдыха. На данный момент она полностью укомплектована штатом, имеет ежемесячный доход от 500 тысяч рублей.