Опять -5: в Тюменской области резко похолодает

По данным синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в дневные часы в эти дни воздух будет прогреваться до +20…+22. Во вторник, 12 сентября, ожидается переменная облачность, ветер 4-9 метров в секунду и температура воздуха в светлое время суток +14…+19.