nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Опять -5: в Тюменской области резко похолодает

Опять -5: в Тюменской области резко похолодает

11 сентября 2023, 08:41
Фото: 1MI
На юг Тюменской области надвигаются заморозки. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших трех суток, с 12 по 15 сентября, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 0…-5.

По данным синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в дневные часы в эти дни воздух будет прогреваться до +20…+22. Во вторник, 12 сентября, ожидается переменная облачность, ветер 4-9 метров в секунду и температура воздуха в светлое время суток +14…+19.

В среду и четверг, 13 и 14 сентября, на юге региона вероятны кратковременные дожди, метами туманы. Ночью термометры покажут 0…-5, к полудню воздух прогреется до +18…+22.

Синоптик рассказал, когда в Тюмени выпадет снег
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень на это неделе придет «бабье лето». Теплая погода в областной столице будет держаться на протяжении двух недель.

Читайте также:
Объявлено имя нового губернатора Тюменской областиДвое детей разбились на квадроцикле под ТюменьюВ Тюменской области растет число попыток суицида среди несовершеннолетних
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Заморозки
Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Сегодня, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Сегодня, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Сегодня, 09:14
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Сегодня, 07:55
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Сегодня, 11:16