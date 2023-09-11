Опять -5: в Тюменской области резко похолодает

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
По данным синоптиков филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в дневные часы в эти дни воздух будет прогреваться до +20…+22. Во вторник, 12 сентября, ожидается переменная облачность, ветер 4-9 метров в секунду и температура воздуха в светлое время суток +14…+19.
В среду и четверг, 13 и 14 сентября, на юге региона вероятны кратковременные дожди, метами туманы. Ночью термометры покажут 0…-5, к полудню воздух прогреется до +18…+22.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень на это неделе придет «бабье лето». Теплая погода в областной столице будет держаться на протяжении двух недель.