На руке тюменского экс-депутата заметили дорогие часы за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Журналисты издания E1.ru сообщают, что на левой руке Олега Чемезова (ранее он жил в Тюмени) заметили дорогие часы Santos de Cartier. Их корпус выполнен из золота и стали, головка с граненым сапфиром. Стрелки часов в форме мечей. В их производстве использовано 20 камней.
Стоимость часов — 4 миллиона рублей. Стоит отметить, что в 2021-м Олег Чемезов заработал 5,6 миллиона рублей. Ранее он много лет работал в частных фирмах.
Ранее «Наш город» отмечал, что 12 апреля 2019 года Олег Чемезов лишился мандата депутата облдумы. Его полномочия были прекращены в связи с тем, что Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области.