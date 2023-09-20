На руке тюменского экс-депутата заметили дорогие часы за 4 млн рублей

Журналисты издания E1.ru сообщают, что на левой руке Олега Чемезова (ранее он жил в Тюмени) заметили дорогие часы Santos de Cartier. Их корпус выполнен из золота и стали, головка с граненым сапфиром. Стрелки часов в форме мечей. В их производстве использовано 20 камней.