nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Заседание депутатов

На руке тюменского экс-депутата заметили дорогие часы за 4 млн рублей

20 сентября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Заседание депутатов
Во вторник депутаты гордумы Екатеринбурга провели заседание. Сюда прибыли мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов.

Журналисты издания E1.ru сообщают, что на левой руке Олега Чемезова (ранее он жил в Тюмени) заметили дорогие часы Santos de Cartier. Их корпус выполнен из золота и стали, головка с граненым сапфиром. Стрелки часов в форме мечей. В их производстве использовано 20 камней.

Фото: Скрин сайта timeavenue.ru

Стоимость часов — 4 миллиона рублей. Стоит отметить, что в 2021-м Олег Чемезов заработал 5,6 миллиона рублей. Ранее он много лет работал в частных фирмах.

Ранее «Наш город» отмечал, что 12 апреля 2019 года Олег Чемезов лишился мандата депутата облдумы. Его полномочия были прекращены в связи с тем, что Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области.

Читайте также:
В Тюменской области резко выросла средняя зарплатаКадровый голод: в Тюменской области резко снизилось количество рабочихБизнесмены Тюмени распродают медицинские центры и клиники
#Общество#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Митинги и драки?»: как отразится конфликт в Карабахе на тюменских диаспорах?
Сегодня, 06:41
«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты
Сегодня, 01:00
ТОП-5 худших школ Тюмени — народный антирейтинг
Сегодня, 08:20
Тюменец встретился в лесу лицом к лицу с медведем и выжил. ВИДЕО
Сегодня, 09:21
В Тюменской области резко подорожали товары для взрослых
Сегодня, 09:07
«При нём всегда была гитара»: на СВО погиб отец четырех детей из Тюмени
Сегодня, 12:42