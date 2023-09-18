Житель Башкирии устроил смертельную аварию на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

На 255 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» под Тобольском произошла авария, в результате которой погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой».