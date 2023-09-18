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Житель Башкирии устроил смертельную аварию на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

Житель Башкирии устроил смертельную аварию на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

18 сентября 2023, 08:46
Фото: ГИБДД Тюменской области
Уроженец Башкортостана, возвращавшийся с вахты, стал виновником смертельной аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Сюжет
ДТП

На 255 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» под Тобольском произошла авария, в результате которой погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой».

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительной версии, 51-летний вахтовик, ехавший из Нижневартовска в Башкортостан за рулем китайского автомобиля, уснул за рулем. В результате столкновения он погиб.

Также скончалась 33-летняя водитель «Шкоды». Ее 12-летняя дочь была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Авария#Любовь Селезнева
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