Житель Башкирии устроил смертельную аварию на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:49
На 255 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» под Тобольском произошла авария, в результате которой погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой».
По предварительной версии, 51-летний вахтовик, ехавший из Нижневартовска в Башкортостан за рулем китайского автомобиля, уснул за рулем. В результате столкновения он погиб.
Также скончалась 33-летняя водитель «Шкоды». Ее 12-летняя дочь была госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.