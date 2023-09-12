Водитель джипа уснул: на тюменской «трассе смерти» опять произошла авария

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Сегодня, 12 сентября, рано утром на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП. На 324-м километре трассы в Абатском районе столкнулись автомобиль Toyota Surf и КАМАЗ. Как сообщили в ГИБДД, предварительной причиной аварии могло стать то, что водитель джипа задремал за рулем. Когда это случилось, внедорожник вынесло на встречную полосу. В результате аварии пострадал сам автомобилист. На месте дежурили сотрудники МЧС. Специалисты сообщили, что приехали на место происшествия в 5 утра. Машины не загорелись. От удара обе машины выбросило на поле.
Ранее издание «Nashgorod.ru» составило рейтинг федеральных трасс, где чаще всего происходят аварии. Так, дорога Тюмень-Омск заняла второе место в рейтинге «трасс смерти», уступив место трассе Тюмень-ХМАО. За последние пару лет здесь погибло более 80 человек, а более 400 участников ДТП получили травмы.Ну что ж, в сводку добавился еще один пострадавший.