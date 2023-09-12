Водитель джипа уснул: на тюменской «трассе смерти» опять произошла авария

Сегодня, 12 сентября, рано утром на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП. На 324-м километре трассы в Абатском районе столкнулись автомобиль Toyota Surf и КАМАЗ. Как сообщили в ГИБДД, предварительной причиной аварии могло стать то, что водитель джипа задремал за рулем. Когда это случилось, внедорожник вынесло на встречную полосу. В результате аварии пострадал сам автомобилист. На месте дежурили сотрудники МЧС. Специалисты сообщили, что приехали на место происшествия в 5 утра. Машины не загорелись. От удара обе машины выбросило на поле.