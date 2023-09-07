Юная тюменская спортсменка погибла в страшной аварии в Ленинградской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Погибшую тюменку звали Кира Пашкевич. Она занимала призовые места на соревнованиях по велосипедному спорту в Тюменской области. Ранее жила в Ишиме.
ДТП произошло в Ленинградской области на трассе «Скандинавия». Большегруз протаранил колонну велосипедистов, погибли две юные спортсменки. Сначала грузовик влетел в автомобиль сопровождения, машина столкнулась со спортсменами. В ней ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. Всего в аварии погибли две девочки.
«Из того, что нам известно на сейчас, региональная команда была на тренировке. Знаем, что команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП с участием грузовика», — сообщил главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян изданию Sports.ru.
Ранее «Наш город» сообщал, что дорожники расширят до четырех полос тюменскую трассу на Червишевском тракте. Здесь находится кладбище.