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Updated Сегодня, 11:14

Погибшая девочка занималась велосипедным спортом.

Юная тюменская спортсменка погибла в страшной аварии в Ленинградской области

7 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Погибшая девочка занималась велосипедным спортом.
На трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошло ужасное ДТП. Грузовик влетел в толпу спортсменов-велосипедистов, ехавших по обочине.

Погибшую тюменку звали Кира Пашкевич. Она занимала призовые места на соревнованиях по велосипедному спорту в Тюменской области. Ранее жила в Ишиме.

Видео: тг-канал "Тюмень №1"

ДТП произошло в Ленинградской области на трассе «Скандинавия». Большегруз протаранил колонну велосипедистов, погибли две юные спортсменки. Сначала грузовик влетел в автомобиль сопровождения, машина столкнулась со спортсменами. В ней ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. Всего в аварии погибли две девочки.

«Из того, что нам известно на сейчас, региональная команда была на тренировке. Знаем, что команда ехала с сопровождением, и они стали жертвами ДТП с участием грузовика», — сообщил главный тренер сборной России по велоспорту Иракли Абрамян изданию Sports.ru.

Ранее «Наш город» сообщал, что дорожники расширят до четырех полос тюменскую трассу на Червишевском тракте. Здесь находится кладбище.

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