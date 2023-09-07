Юная тюменская спортсменка погибла в страшной аварии в Ленинградской области

ДТП произошло в Ленинградской области на трассе «Скандинавия». Большегруз протаранил колонну велосипедистов, погибли две юные спортсменки. Сначала грузовик влетел в автомобиль сопровождения, машина столкнулась со спортсменами. В ней ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. Всего в аварии погибли две девочки.