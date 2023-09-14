Фильм ужасов на тюменской трассе: в смертельной аварии погибли два человека

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
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Updated Сегодня, 04:20
От удара оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли два человека BMW. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства выясняются.
Движение на 143-м километре федеральной автодороги Тюменской области полностью закрыто. Организован объезд через поле для легковых автомобилей. Инспекторы ДПС регулируют движением, пропуская легковой транспорт в реверсивном режиме через объездной путь.
Грузовой транспорт стоит. Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Курган — Тюмень в ближайшие два часа.
Ранее «Наш Город» писал, что на 23-м километре трассы Нижняя Тавда — Картымская утром 10 сентября погиб 23-летний водитель Lada Priora. Молодой человек не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.