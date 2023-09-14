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Фильм ужасов на тюменской трассе: в смертельной аварии погибли два человека

Фильм ужасов на тюменской трассе: в смертельной аварии погибли два человека

14 сентября 2023, 04:08
Фото: ГИБДД
ДТП произошло на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. На 143-м километре автомобильной дороги в Исетском районе столкнулись BMW и фура.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

От удара оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли два человека BMW. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства выясняются.

Движение на 143-м километре федеральной автодороги Тюменской области полностью закрыто. Организован объезд через поле для легковых автомобилей. Инспекторы ДПС регулируют движением, пропуская легковой транспорт в реверсивном режиме через объездной путь.

Грузовой транспорт стоит. Затор примерно по полтора километра с обеих сторон от места ДТП. ГИБДД рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Курган — Тюмень в ближайшие два часа.

Ранее «Наш Город» писал, что на 23-м километре трассы Нижняя Тавда — Картымская утром 10 сентября погиб 23-летний водитель Lada Priora. Молодой человек не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

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