Объясняют экономисты: почему в Тюменской области маленькие пособия по безработице

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Тюменцам, находящимся в поиске работы, полагаются пособия по безработице в размере 12 792 рубля ежемесячно. Спустя три месяца эта сумма уменьшается на пять тысяч рублей на аналогичный период. Минимальный размер пособия составляет полторы тысячи рублей. Оно нацелено на материальную поддержку, пока гражданин ищет работу.
В диалоге с «72.RU» профессор кафедры экономики и финансов ТюмГУ Марина Гильтман заявила, что пособия по безработице в Тюменской области довольно низкие. В целом, это закономерно: у человека должна быть мотивация найти работу. Эксперт напомнила, что в 2020 году было резкое повышение суммы пособия, из-за чего сильно увеличился уровень регистрируемой безработицы.
Кандидат экономических наук Константин Селянин пояснил, что пособия существуют для преодоления циклической безработицы: человек периодически теряет работу и ищет новую на протяжении нескольких месяцев. Пособия хватает, чтобы прожить на него до полугода, но оно не такое большое, чтобы перестать искать работу.
В пример Селянин привел Израиль. Там безработным выплачивается 5 700 шекелей, что в пересчете на российские рубли составляет более 140 тысяч. В среднем, израильтяне получают от 10 до 14 тысяч шекелей в месяц. Соответственно, размер пособия позволяет снять скромное жилье, но жить на широкую ногу не получится.
Российские пособия эксперт сравнил с подачками, так как на максимальные 12 тысяч рублей прожить целый месяц — задача не из легких, а на минимальные полторы тысячи — почти нереально.