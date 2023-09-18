Объясняют экономисты: почему в Тюменской области маленькие пособия по безработице

В диалоге с «72.RU» профессор кафедры экономики и финансов ТюмГУ Марина Гильтман заявила, что пособия по безработице в Тюменской области довольно низкие. В целом, это закономерно: у человека должна быть мотивация найти работу. Эксперт напомнила, что в 2020 году было резкое повышение суммы пособия, из-за чего сильно увеличился уровень регистрируемой безработицы.