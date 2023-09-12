Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Тюменские правоохранители покидают посты из-за низкой зарплаты. Как сообщил глава регионального МВД Владимир Колокольцев, в августе этого года ситуация с нехваткой кадров просто критическая. Еще осенью прошлого года в ведомстве не хватало 90 людей. Сейчас это число увеличилось в разы. Издание 72.ru сообщает, что за месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников.
Известно, что полицейский штат должен составлять более 2100 человек. Однако сейчас 16%, а это более 350 мест остаются вакантными. По сообщениям сотрудников правоохранительных органов, главной причиной бегства со службы является низкая заработная плата.
Кроме того, большую нехватку можно наблюдать в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы.
Оказалось, что проблема актуальна и для сотрудников ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей. Более опытные сотрудники получают на 5 тысяч больше.
— Зарплата у стажера тысяч 25, наверное, ночами работать надо, праздники — усиления (хотя сейчас все усиления оплачивают), большой документооборот и много лишнего. А еще много прав дали гражданам, а у сотрудников их всё меньше. Нервная система очень страдает, когда любой «чепушила» разговаривает с тобой как хочет, а нам только на «вы», — рассказал сотрудник дорожной полиции.
Большая текучка кадров наблюдается и в патрульно-постовой службе. На текущий момент в городе не хватает больше сотни патрульных. При том, что зарплата у специалиста всего 27 тысяч рублей.
Глава регионального МВД признается, что нехватка сотрудников в различных подразделениях может сказаться на раскрываемости преступности.