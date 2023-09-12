Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты

Тюменские правоохранители покидают посты из-за низкой зарплаты. Как сообщил глава регионального МВД Владимир Колокольцев, в августе этого года ситуация с нехваткой кадров просто критическая. Еще осенью прошлого года в ведомстве не хватало 90 людей. Сейчас это число увеличилось в разы. Издание 72.ru сообщает, что за месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников.