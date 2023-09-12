nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Тюменские правоохранители пожаловались на низкую зп

Тюменские правоохранители бегут с должности из-за низкой зарплаты

12 сентября 2023, 03:35
Фото: 1MI
Тюменские правоохранители пожаловались на низкую зп
В тюменских правоохранительных органах не хватает специалистов. Люди бегут из-за большого количества работы и низкой зарплаты.
Сюжет
Полиция

Тюменские правоохранители покидают посты из-за низкой зарплаты. Как сообщил глава регионального МВД Владимир Колокольцев, в августе этого года ситуация с нехваткой кадров просто критическая. Еще осенью прошлого года в ведомстве не хватало 90 людей. Сейчас это число увеличилось в разы. Издание 72.ru сообщает, что за месяц из органов внутренних дел уволились 5 тысяч сотрудников.

Известно, что полицейский штат должен составлять более 2100 человек. Однако сейчас 16%, а это более 350 мест остаются вакантными. По сообщениям сотрудников правоохранительных органов, главной причиной бегства со службы является низкая заработная плата.

Кроме того, большую нехватку можно наблюдать в дознании и среди участковых уполномоченных полиции. В первом подразделении служат в основном женщины, которые часто уходят в декретный отпуск. Из второго подразделения бегут мужчины, которые не справляются с большим объемом работы.

Тюменских вандалов, разгромивших лифт в одном из домов в Зареке, ищет полиция
Узнать подробнее

Оказалось, что проблема актуальна и для сотрудников ГИБДД. Полицейские сообщают, что молодежь не держится за это место. Средняя зарплата неопытных сотрудников 47 тысяч рублей. Более опытные сотрудники получают на 5 тысяч больше.

— Зарплата у стажера тысяч 25, наверное, ночами работать надо, праздники — усиления (хотя сейчас все усиления оплачивают), большой документооборот и много лишнего. А еще много прав дали гражданам, а у сотрудников их всё меньше. Нервная система очень страдает, когда любой «чепушила» разговаривает с тобой как хочет, а нам только на «вы», — рассказал сотрудник дорожной полиции.

Большая текучка кадров наблюдается и в патрульно-постовой службе. На текущий момент в городе не хватает больше сотни патрульных. При том, что зарплата у специалиста всего 27 тысяч рублей.

Глава регионального МВД признается, что нехватка сотрудников в различных подразделениях может сказаться на раскрываемости преступности.

Читайте также:
Полиция займется живодерами, убившими енота в Тюмени1 сентября тюменская полиция проверит школы в усиленном режиме на наличие бомбДефицит кадров: в полиции Тобольска не хватает почти 60 сотрудников
#Общество#Происшествия#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Полиция#Вакансии#МВД#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Вчера, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Вчера, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Вчера, 09:14
Цены на бензин в Тюмени достигли исторического максимума
Вчера, 14:45
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Вчера, 11:16
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Вчера, 07:55