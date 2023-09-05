В Тюмени подняли зарплату чиновникам отвечающим за сохранение лесов

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Согласно распоряжению департамента их увеличили почти на 5%. Теперь руководитель «Тюменского управления лесами» будет получать 97 тысяч рублей в месяц. Замдиректора и главный бухгалтер — 68 тысяч рублей. Аналогичные ставки вводятся и в «Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов», следует из распоряжения департамента.
Ранее «Наш город» сообщал, что почти год назад департамент финансов Тюменской области на 4% повысил оклады руководителей администраций городов, районов и сел региона. В частности зарплата главы администрации Тюмени Руслана Кухарука выросла до 159 тысяч рублей.