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Чиновники Тюменской области

В Тюмени подняли зарплату чиновникам отвечающим за сохранение лесов

5 сентября 2023, 12:57
Фото: 1MI
Чиновники Тюменской области
В департаменте лесного комплекса повысили зарплаты руководителям «Тюменского управления лесами» и «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов».

Согласно распоряжению департамента их увеличили почти на 5%. Теперь руководитель «Тюменского управления лесами» будет получать 97 тысяч рублей в месяц. Замдиректора и главный бухгалтер — 68 тысяч рублей. Аналогичные ставки вводятся и в «Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов», следует из распоряжения департамента.

Руслану Кухаруку и муниципальным чиновникам подняли зарплаты
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Ранее «Наш город» сообщал, что почти год назад департамент финансов Тюменской области на 4% повысил оклады руководителей администраций городов, районов и сел региона. В частности зарплата главы администрации Тюмени Руслана Кухарука выросла до 159 тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Зарплаты#Чиновники
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