В Тюмени подняли зарплату чиновникам отвечающим за сохранение лесов

Согласно распоряжению департамента их увеличили почти на 5%. Теперь руководитель «Тюменского управления лесами» будет получать 97 тысяч рублей в месяц. Замдиректора и главный бухгалтер — 68 тысяч рублей. Аналогичные ставки вводятся и в «Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов», следует из распоряжения департамента.