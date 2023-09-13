Только 16 соискателям из Тюмени предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Больше всего зарабатывают командиры гражданских самолётов, им обещают 180 тысяч рублей (ищут двух сотрудников). Бортпроводникам предлагают 100 тысяч. Начальник строительного участка может рассчитывать на 178 тысяч в месяц, инженер объективного контроля 157 тысяч рублей. По данным «РБК Тюмень», машинисты подъёмников, помощник бурильщика, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки могут рассчитывать на 113 — 135 тысяч в месяц.
Тюменским предприятиям на данный момент нужны больше 22 тысяч человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские уходят из МВД из-за низкой зарплаты. Известно, что полицейский штат должен составлять более 2100 человек. Вакантны 16% должностей.