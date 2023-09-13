Только 16 соискателям из Тюмени предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

Больше всего зарабатывают командиры гражданских самолётов, им обещают 180 тысяч рублей (ищут двух сотрудников). Бортпроводникам предлагают 100 тысяч. Начальник строительного участка может рассчитывать на 178 тысяч в месяц, инженер объективного контроля 157 тысяч рублей. По данным «РБК Тюмень», машинисты подъёмников, помощник бурильщика, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки могут рассчитывать на 113 — 135 тысяч в месяц.