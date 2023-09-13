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«Режиссерские сладости» — каждая коробочка вкусняшек, это целая история

«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении

13 сентября 2023, 01:10
Фото: предоставлено Анной Соколовой
«Режиссерские сладости» — каждая коробочка вкусняшек, это целая история
Видеть красоту в привычных вещах и не бояться ошибок. Такими качествами должен обладать творческий человек, а мастерство придёт с опытом. Так считает Анна Соколова, которая уже несколько лет помимо своей основной профессии занимается созданием композиций из зефира.
Смотрю на мир широко открытыми глазами!Смотрю на мир широко открытыми глазами!
Смотрю на мир широко открытыми глазами!
Фото: предоставлено Анной Соколовой

О своём увлечении кондитер рассказала «Нашему городу».

— Расскажите немного о себе.

— Мне 40 лет. Замужем, двое сыновей — это мои крылья. Живу в Тюмени. Про работу — интересно. Всем говорю, что я единственный в мире режиссер-кондитер.

Много лет отработала режиссером телевидения, но около двух лет назад меня «торкнуло» конкретно, и я поняла, что зефир спасёт мир — увлеклась кондитеркой капитально. Тут и моя основаная профессия пригодилась. Мои десерты со смыслом, иногда я их еще называю «режиссерские сладости» — каждая коробочка вкусняшек, это целая история.

Зефир — супер материал для творчестваЗефир — супер материал для творчества
Зефир — супер материал для творчестваЗефир — супер материал для творчества
Зефир — супер материал для творчества
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— С чего началось увлечение десертами?

— Я всегда любила что-то создавать: то контент, то кукол, то, вот теперь, десерты. Зефир тоже всегда любила — а как поняла, что это супер материал для творчества — так ещё больше полюбила.

— Наверняка пришлось многому учиться, где черпали знания о кондитерском деле?

— Великий учитель в наше время — интернет! Считаю, что если есть жгучее желание чему-то научиться, возможности появляются сами собой. А потом как-то в поисках рецептов и мастер-классов наткнулась на онлайн школу зефирной флористики — и понеслось!

— Торты, кексы, конфеты — вы можете всё, но зефир стал вашей фишкой, почему?

— Я могу всё и использую всё. Я ж говорю, в каждой коробке — история! Там может быть и зефир, и мармелад, и шоколад, и маршмеллоу, и печенье. Обожаю создавать миксы! Это как новогодний подарок — всего по чуть-чуть, а в итоге взрыв эмоций!

Зефир очень люблю за его многогранность, универсальность и за пользу. А ещё он даёт мне просто кучу возможностей для визуализации десерта.

— Чтобы делать такую красоту из зефира — нужно быть художником. Это ваш дар или больше опыт?

— Ну если в тебе есть что-то от художника — это преимущество, конечно. Всё-таки видение формы, цвета, чувствование композиции в этом деле на руку. Но по-большему счёту, если есть большое желание, можно пойти по стопам мастера и, например, копировать работы флористов.

Дар или опыт? — трудно сказать. Это просто определенное знание древних навыков волшебства и умение пользоваться магическим кондитерским мешком.

Зефир даёт много возможностей для визуализации десертаЗефир даёт много возможностей для визуализации десерта
Зефир даёт много возможностей для визуализации десертаЗефир даёт много возможностей для визуализации десерта
Зефир даёт много возможностей для визуализации десерта
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— А блины комом были? Или всё сразу получалось?

— Да вы что! Столько блинов комом было! Теперь страшно подумать, сколько всего неудавшегося нужно было съесть. В этом кстати тоже плюс зефира. Никаких отходов производства — не получилось, наливай чай!

— Кто был первым дегустатором? Сами пробуете то, что готовите?

— Ну, я тренируюсь на своих конечно. На родных, друзьях — никто еще не отказывался быть «подопытным». Сама, конечно, тоже пробую. Но в основном — только пробую. Если помните, я кучу блинов комом уже съела.

Важно то, что теперь я много оттенков вкуса чувствую. Раньше для меня было просто сладко и вкусно, сейчас мне важны малейшее детали — текстура, вкусовые нюансы, какие специи есть, степень созревания зефира, плотность, аромат. Даже вкус и сорт яблок, или густота пюре — делает зефир разным.

— Когда и как решились на первый заказ?

— О-о-о! Это было круто! Носила на работу « блины комом» в виде первых зефирных тюльпанов. Было это накануне 8 марта. Я работала в коллективе с обилием молодых людей. Парни поддержали — заказали своим девчонкам по букету тюльпанов. Очень волновалась, но всё прошло успешно.

Брать идеи и вдохновение можно везде Брать идеи и вдохновение можно везде
Брать идеи и вдохновение можно везде Брать идеи и вдохновение можно везде
Брать идеи и вдохновение можно везде
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— Где берёте идеи и вдохновение для своих зефирных букетов?

— Смотрю на мир широко открытыми глазами! Брать идеи и вдохновение можно везде. В прямом смысле слова — смотри по сторонам! Столько вокруг всего прекрасного — обращай внимание на живые цветы, на работы художников, флористов, на детские поделки.

Новое для зефира можно увидеть в архитектуре, в керамике, даже в текстиле. Кино, мультики, книги, деревянные поделки, родной город с его улицами — везде есть идеи для творчества! Главное научиться замечать их.

Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефираСамые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира
Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефираСамые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира
Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефираСамые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира
Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— Какие продукты вы используете для своих изделий? Можно их есть детям и аллергикам?

— Фруктовые и ягодные пюре, сухой очищенный белок, сахар, специи, агар-агар — это безопасный продукт для детей.

С аллергиками, вегетарианцами, приверженцами здорового питания — разговор отдельный. В моём арсенале есть и пп-зефир и веган-зефир. Недавно готовила зефиросендвичи без меда, орехов и ягодных джемов. Конечно при замене сахара или белка мы получаем несколько иной по вкусу продукт и из такой массы вряд-ли получатся зефирные цветы, но завитки выходят прекрасные. И тут надо понимать — если вы готовите подарок, то конечно важна визуальная сторона десерта. Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира.

— Чтобы сделать зефир в виде цветка, наверняка нужны какие-то особенные приспособления и формы?

— Конечно нужны. Но не формы. Цветы создаются на кондитерском гвозде при помощи кондитерского мешка с различными насадками. Ни один цветок не повторяется. Как в природе — каждый цветок уникален. И обязательно нужен еще хороший планетарный миксер — это основной помощник для взбивания зефирной массы.

Каждый цветок из зефира уникаленКаждый цветок из зефира уникален
Каждый цветок из зефира уникален
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— Кто покупает ваши изделия? Как они вас находят?

— Поводы к покупке очень разные. Чаще всего — это подарки любимым, знакомым, в благодарность кому-то и так далее.

В этом и уникальность, и режиссерский подход. Мы создаем десерт вместе с клиентом. Он описывает смысл, который хочет вложить в свой презент, рассказывает что любит одариваемый, какой цветовой гаммы нужен букет, а возможно есть какие-то приятные общие воспоминания, которые можно выразить букетом. И мы совместно подбираем варианты. Если вам подарили зефирный букет, знайте, что человек очень потрудился — думал о вас, нашел зефирного флориста, фактически сочинил для вас этот букет.

Самое здоровское, что в зефирных букетах нет преград, нет сезонности, нет несочетаемости по соседству растений в букете. Вы можете зимой дарить ромашки и сирень, или вообще какую-нибудь протею родом из Африки, а в букете могут соседствовать кактусы с кораллами, к примеру.

— А бывают проблемные клиенты?

— Клиенты бывают очень разные. Но я за легкость во всем. Считаю, что созидание должно быть в удовольствие как заказчику, так и мастеру. Формула лучшего подарка — мне хорошо, тебе хорошо. Поэтому если по каким-то причинам заказ не состоялся — он просто не состоялся. Возможно человеку нужен другой мастер или вообще другой подарок. Но прямо критичных случаев в моей практике не было.

— Ваши страницы в соцсетях очень красивые и «вкусные», много времени они отнимают у вас? Всё делаете самостоятельно или есть помощник?

— Все что в соцсетях — это тоже моя работа. И косвенно работа моих клиентов — на фото, как правило, заказанные ими букеты и коробочки. Бывает что-то я делала на пробу или специально для фотосессии.

Создание контента — это тоже время. Выстроить фотозону, выставить свет и кадр. Потом обработка контента и написание текстов к постам. Время прилично уходит, но я люблю эту работу.

— Десерты может научиться готовить каждый или для этого нужны какие-то специальные качества?

— Человек может все. Степень желания — играет основную роль. Боятся — не стоит, нужно просто брать и делать, маленькими шагами идти к поставленной цели. Любые навыки можно развить. Это мое убеждение.

Нужно просто брать и делать, маленькими шагами идти к поставленной целиНужно просто брать и делать, маленькими шагами идти к поставленной цели
Фото: предоставлено Анной Соколовой

— Есть что-то такое, что вы очень хотите сделать, но пока не решились?

— Если я по-настоящему хочу, я делаю — через страх, нерешительность, через каких-то своих таракашек в голове переступаю и иду. Жизнь одна. Глупо ждать и тянуть время, надо решаться и пробовать — не получилось, не страшно, ищи и делай дальше.

— Может вам открыть свою кондитерскую? Есть такие планы?

— Кондитерской в планах нет. Кондитерская — это поток! Я не хочу в поток. Я хочу что-то новое и необычное, и каждый раз по-новому. Нравится создавать новые интересные десерты и контент.

Буду идти к обучающем контенту и вдохновлять тех, кто хочет учиться. Исследовать новые возможности, создавать новые визуализации вкусняшек.

— И ещё один важный вопрос: как вы всё успеваете?

— Никак не успеваю. Самый больной вопрос — недостаток часов в сутках. Пока вот думаю, как решить эту проблему. Возможно — маховик времени нужен.

Тюменских школьников начали кормить фунчозой и зефиром
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