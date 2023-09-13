«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
Modified Сегодня, 01:10
Updated Сегодня, 01:10
О своём увлечении кондитер рассказала «Нашему городу».
— Расскажите немного о себе.
— Мне 40 лет. Замужем, двое сыновей — это мои крылья. Живу в Тюмени. Про работу — интересно. Всем говорю, что я единственный в мире режиссер-кондитер.
Много лет отработала режиссером телевидения, но около двух лет назад меня «торкнуло» конкретно, и я поняла, что зефир спасёт мир — увлеклась кондитеркой капитально. Тут и моя основаная профессия пригодилась. Мои десерты со смыслом, иногда я их еще называю «режиссерские сладости» — каждая коробочка вкусняшек, это целая история.
— С чего началось увлечение десертами?
— Я всегда любила что-то создавать: то контент, то кукол, то, вот теперь, десерты. Зефир тоже всегда любила — а как поняла, что это супер материал для творчества — так ещё больше полюбила.
— Наверняка пришлось многому учиться, где черпали знания о кондитерском деле?
— Великий учитель в наше время — интернет! Считаю, что если есть жгучее желание чему-то научиться, возможности появляются сами собой. А потом как-то в поисках рецептов и мастер-классов наткнулась на онлайн школу зефирной флористики — и понеслось!
— Торты, кексы, конфеты — вы можете всё, но зефир стал вашей фишкой, почему?
— Я могу всё и использую всё. Я ж говорю, в каждой коробке — история! Там может быть и зефир, и мармелад, и шоколад, и маршмеллоу, и печенье. Обожаю создавать миксы! Это как новогодний подарок — всего по чуть-чуть, а в итоге взрыв эмоций!
Зефир очень люблю за его многогранность, универсальность и за пользу. А ещё он даёт мне просто кучу возможностей для визуализации десерта.
— Чтобы делать такую красоту из зефира — нужно быть художником. Это ваш дар или больше опыт?
— Ну если в тебе есть что-то от художника — это преимущество, конечно. Всё-таки видение формы, цвета, чувствование композиции в этом деле на руку. Но по-большему счёту, если есть большое желание, можно пойти по стопам мастера и, например, копировать работы флористов.
Дар или опыт? — трудно сказать. Это просто определенное знание древних навыков волшебства и умение пользоваться магическим кондитерским мешком.
— А блины комом были? Или всё сразу получалось?
— Да вы что! Столько блинов комом было! Теперь страшно подумать, сколько всего неудавшегося нужно было съесть. В этом кстати тоже плюс зефира. Никаких отходов производства — не получилось, наливай чай!
— Кто был первым дегустатором? Сами пробуете то, что готовите?
— Ну, я тренируюсь на своих конечно. На родных, друзьях — никто еще не отказывался быть «подопытным». Сама, конечно, тоже пробую. Но в основном — только пробую. Если помните, я кучу блинов комом уже съела.
Важно то, что теперь я много оттенков вкуса чувствую. Раньше для меня было просто сладко и вкусно, сейчас мне важны малейшее детали — текстура, вкусовые нюансы, какие специи есть, степень созревания зефира, плотность, аромат. Даже вкус и сорт яблок, или густота пюре — делает зефир разным.
— Когда и как решились на первый заказ?
— О-о-о! Это было круто! Носила на работу « блины комом» в виде первых зефирных тюльпанов. Было это накануне 8 марта. Я работала в коллективе с обилием молодых людей. Парни поддержали — заказали своим девчонкам по букету тюльпанов. Очень волновалась, но всё прошло успешно.
— Где берёте идеи и вдохновение для своих зефирных букетов?
— Смотрю на мир широко открытыми глазами! Брать идеи и вдохновение можно везде. В прямом смысле слова — смотри по сторонам! Столько вокруг всего прекрасного — обращай внимание на живые цветы, на работы художников, флористов, на детские поделки.
Новое для зефира можно увидеть в архитектуре, в керамике, даже в текстиле. Кино, мультики, книги, деревянные поделки, родной город с его улицами — везде есть идеи для творчества! Главное научиться замечать их.
— Какие продукты вы используете для своих изделий? Можно их есть детям и аллергикам?
— Фруктовые и ягодные пюре, сухой очищенный белок, сахар, специи, агар-агар — это безопасный продукт для детей.
С аллергиками, вегетарианцами, приверженцами здорового питания — разговор отдельный. В моём арсенале есть и пп-зефир и веган-зефир. Недавно готовила зефиросендвичи без меда, орехов и ягодных джемов. Конечно при замене сахара или белка мы получаем несколько иной по вкусу продукт и из такой массы вряд-ли получатся зефирные цветы, но завитки выходят прекрасные. И тут надо понимать — если вы готовите подарок, то конечно важна визуальная сторона десерта. Самые прекрасные цветы получаются из заварного яблочного зефира.
— Чтобы сделать зефир в виде цветка, наверняка нужны какие-то особенные приспособления и формы?
— Конечно нужны. Но не формы. Цветы создаются на кондитерском гвозде при помощи кондитерского мешка с различными насадками. Ни один цветок не повторяется. Как в природе — каждый цветок уникален. И обязательно нужен еще хороший планетарный миксер — это основной помощник для взбивания зефирной массы.
— Кто покупает ваши изделия? Как они вас находят?
— Поводы к покупке очень разные. Чаще всего — это подарки любимым, знакомым, в благодарность кому-то и так далее.
В этом и уникальность, и режиссерский подход. Мы создаем десерт вместе с клиентом. Он описывает смысл, который хочет вложить в свой презент, рассказывает что любит одариваемый, какой цветовой гаммы нужен букет, а возможно есть какие-то приятные общие воспоминания, которые можно выразить букетом. И мы совместно подбираем варианты. Если вам подарили зефирный букет, знайте, что человек очень потрудился — думал о вас, нашел зефирного флориста, фактически сочинил для вас этот букет.
Самое здоровское, что в зефирных букетах нет преград, нет сезонности, нет несочетаемости по соседству растений в букете. Вы можете зимой дарить ромашки и сирень, или вообще какую-нибудь протею родом из Африки, а в букете могут соседствовать кактусы с кораллами, к примеру.
— А бывают проблемные клиенты?
— Клиенты бывают очень разные. Но я за легкость во всем. Считаю, что созидание должно быть в удовольствие как заказчику, так и мастеру. Формула лучшего подарка — мне хорошо, тебе хорошо. Поэтому если по каким-то причинам заказ не состоялся — он просто не состоялся. Возможно человеку нужен другой мастер или вообще другой подарок. Но прямо критичных случаев в моей практике не было.
— Ваши страницы в соцсетях очень красивые и «вкусные», много времени они отнимают у вас? Всё делаете самостоятельно или есть помощник?
— Все что в соцсетях — это тоже моя работа. И косвенно работа моих клиентов — на фото, как правило, заказанные ими букеты и коробочки. Бывает что-то я делала на пробу или специально для фотосессии.
Создание контента — это тоже время. Выстроить фотозону, выставить свет и кадр. Потом обработка контента и написание текстов к постам. Время прилично уходит, но я люблю эту работу.
— Десерты может научиться готовить каждый или для этого нужны какие-то специальные качества?
— Человек может все. Степень желания — играет основную роль. Боятся — не стоит, нужно просто брать и делать, маленькими шагами идти к поставленной цели. Любые навыки можно развить. Это мое убеждение.
— Есть что-то такое, что вы очень хотите сделать, но пока не решились?
— Если я по-настоящему хочу, я делаю — через страх, нерешительность, через каких-то своих таракашек в голове переступаю и иду. Жизнь одна. Глупо ждать и тянуть время, надо решаться и пробовать — не получилось, не страшно, ищи и делай дальше.
— Может вам открыть свою кондитерскую? Есть такие планы?
— Кондитерской в планах нет. Кондитерская — это поток! Я не хочу в поток. Я хочу что-то новое и необычное, и каждый раз по-новому. Нравится создавать новые интересные десерты и контент.
Буду идти к обучающем контенту и вдохновлять тех, кто хочет учиться. Исследовать новые возможности, создавать новые визуализации вкусняшек.
— И ещё один важный вопрос: как вы всё успеваете?
— Никак не успеваю. Самый больной вопрос — недостаток часов в сутках. Пока вот думаю, как решить эту проблему. Возможно — маховик времени нужен.