«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении

— Клиенты бывают очень разные. Но я за легкость во всем. Считаю, что созидание должно быть в удовольствие как заказчику, так и мастеру. Формула лучшего подарка — мне хорошо, тебе хорошо. Поэтому если по каким-то причинам заказ не состоялся — он просто не состоялся. Возможно человеку нужен другой мастер или вообще другой подарок. Но прямо критичных случаев в моей практике не было.