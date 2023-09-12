«Весь спектр побочек»: тюменцы недовольны отечественными аналогами лекарств

Врачи уже на федеральном уровне обращались с жалобами на препараты российского производства. Так в Минздрав уже поступало сообщение от сотрудников НМИЦ онкологии им. Блохина. Они сообщили о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии. Среди претензий — побочные эффекты и слабая эффективность.