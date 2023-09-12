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Врачи также сообщают о низком качестве отечественных аналогов.

«Весь спектр побочек»: тюменцы недовольны отечественными аналогами лекарств

12 сентября 2023, 01:00
Фото: 1MI
Врачи также сообщают о низком качестве отечественных аналогов.

Тюменцы недовольны отечественными аналогами зарубежных лекарств

Врачам в Тюмени приходится непросто, в их арсенале становится все меньше импортных лекарств, а на отечественные аналоги жители региона регулярно жалуются — средства с тем же действующим веществом, что и ушедший с ранка препарат, вызывают кучу побочных эффектов.

«Лечиться невозможно»

Несмотря на то, что российские аналоги зарубежных препаратов производят из импортного сырья, которое в большинстве поставляется Китаем, качество лекарств значительно упало. В частности, людей беспокоят побочные эффекты, з-за которых лечение становится походим на пытку.

«Мне на постоянной основе необходимо принимать противоэпилептический препарат. И раньше я пила таблетки иностранного производителя. Но в сложившейся ситуации пришлось перейти на отечественный аналог. И если раньше я вовсе не испытывала дискомфорт от приема, то сейчас лечиться стало невозможно. Я поймала кучу побечек — проблемы с пищеварением, слабость и снижение когнитивной функции. Вдобавок у нас нет этого лекарства с пролонгированным действием, в потому мне приходится пить не 1 таблетку, а 4, за что мой организм точно не скажет мне спасибо», — рассказывает тюменка Алена П.

С аналогичной проблемой столкнулся и тюменец Максим С., которому врач-психиатр выписал анидепрессанты. Учитывая, что препараты подобного действия оказывают серьезное воздействие на организм, их вариация, провоцирующая побочные эффекты, по мнению тюменца, существенно снижает качество лечения.

«Работать, принимая этот аналог — невозможно. Постоянно кружится голова, тошнит, руки трясутся. Я раньше принимал зарубежный препарат с тем же действующим веществом, но таких проблем у меня не было», — говорит Максим С.
Отечественные аналоги зарубежный препаратов, по мнению тюменцев, значительно уступают по качеству. Отечественные аналоги зарубежный препаратов, по мнению тюменцев, значительно уступают по качеству.
Отечественные аналоги зарубежный препаратов, по мнению тюменцев, значительно уступают по качеству.
Фото: 1MI

О проблеме говорит и психиатр Ольга Конева, которой пришлось полностью переработать список препаратов, которые она ранее назначала пациентам.

«Да, стало намного больше жалоб на побочные эффекты. Очень тяжелая ситуация. Выбор скудный и подобрать что-то с минимальными негативными последствиями для пациента проблематично», — говорит врач.

Причем ассортимент зарубежных лекарств продолжает рядеть. Аналитики сообщают, что за прошедшие 7 месяцев ассортимент зарубежных препаратов сократился практически на четверть по сравнению с показателями прошлого года. В тюменских аптеках отсутствие иностранных медикаментов тоже заметно.

«Гастроэнтеролог назначил мне курс препаратов. Нужно было купить несколько антибиотиков и лекарств для улучшения пищеварения. Многие я просто не смогла найти в аптеках. Фармацевты подсказали мне аналоги. Но они не намного дешевле оригинала. За 4 препарата я отдала около 3 тысяч рублей. Та же ситуация была с глазными каплями. Несколько месяцев назад врач назначил капли. Я обошла несколько аптек и не нашла их», — говорит Ирина П.
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Нужно больше исследований

Врачи уже на федеральном уровне обращались с жалобами на препараты российского производства. Так в Минздрав уже поступало сообщение от сотрудников НМИЦ онкологии им. Блохина. Они сообщили о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии. Среди претензий — побочные эффекты и слабая эффективность.

Тюменские же врачи уверены, что в сложившейся ситуации, необходимо усиливать работу фармапредприятий. За последний год вопрос качества российской продукции вызывает много вопросов.

«На самом деле большинство препаратов не так сложны в производстве. Необходимо лишь проводить больше клинических испытаний и дорабатывать имеющиеся варианты. В частности, это можно делать прямо у нас в регионе. У нас есть отличный завод „Фармасинтез"», — говорит врач-терапевт и фармацевт Ирина Когалымова.
Тюменские врачи убеждены, что при достаточном финансировании, в Тюмени можно проводить испытания, которые помогут повысить уровень качества российских препаратов. Тюменские врачи убеждены, что при достаточном финансировании, в Тюмени можно проводить испытания, которые помогут повысить уровень качества российских препаратов.
Тюменские врачи убеждены, что при достаточном финансировании, в Тюмени можно проводить испытания, которые помогут повысить уровень качества российских препаратов.
Фото: 1MI

В Тюменской области два предприятия «Фармасинтез -Тюмень» и «Тюменский химико-фармацевтический завод» занимаются реализацией инвестпроектов. На предприятиях решают стратегические задачи импортозамещения, производя востребованные лекарственные средства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже отмечал, что благодаря плодотворному труду и высокому профессионализму специалистов Тюменская область будет оставаться территорией с эффективной экономикой и химической индустрией.

В «Фармасинтез» сообщили, что основное направление их исследовательской работы — разработка инновационных лекарственных препаратов. Прежде всего, акцент ставится на новых фармацевтических активных субстанциях, реализующих новые принципы действия.

«Также внимание уделяется инновациям, направленным на придание новых фармакокинетических свойств известным лекарственным средствам. За прошедший период наибольшее внимание уделялось исследованиям в наиболее значимых для компании направлениях», — рассказывают в компании.

На данный момент перечень АФС, производимых компанией в России, насчитывает более 60 наименований.

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Перспективы развития

Врачи уверены, что у тюменские предприятия обладают огромным потенциалом. Однако им еще есть над чем работать. Доктора, специализирующиеся на лечении психических проблем, считают, что компаниям стоит усилить свою работу в производстве препаратов по их фронту работы.

«Сейчас, насколько я знаю от коллег. Самая большая проблема с транквизизаторами, антидепрессантами, нормотимиками и прочими препаратами, назначаемыми психиатрами. Считаю, что мы в Тюмени вполне можем заняться разработкой и производством препаратов, которые могли бы не уступать зарубежным вариантам, которые нас покинули. Понятное дело, что для этого нужны крупные вложения, но ситуация уже накалилась, а потому такие меры попросту необходимы», — считает психиатр Ольга Конева.

Однако и сейчас рецептуру действующих препаратов, по мнению врачей, стоит пересмотреть, так как люди продолжают страдать от побочных эффектов и недостаточно хорошего результата. Проведение особых клинических испытаний могли бы помочь сфере фармакологии начать возвращаться к досанкционному уровню качества препаратов.

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