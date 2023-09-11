Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:59
Тюмень вошла в ТОП городов, активно посещаемых туристами. Она уступила лишь Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Рейтинг был размещен на сайте Atorus.ru. Эксперты уверены, что за последние годы ситуация для внутреннего туризма складывается как нельзя лучше. Они утверждают, что ставка на внутренний туризм — стратегическая. Другими словами, за внимание туриста в ближайшее время будут конкурировать различные регионы. Особенно тяжело придется тем, кто находится в «непляжном» сегменте.
— Все российские регионы сейчас как-то продвигают себя. Бюджеты очень разные, квалификация маркетологов тоже различна, поэтому на выходе — различные результаты. Часто денег региону хватает только на одну туристическую выставку в Москве. Многим регионам кажется, что у них «и так хватает» туристов, поэтому они не считают важным вкладываться в программы, что, безусловно, ошибочно — говорит вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Эксперты составили рейтинг городов, которым есть чем привлечь туристов. Интересно, что Тюмень занимает 4 место, обгоняя Крым, Сочи и Дагестан.
Тюменскую область можно назвать термальной столицей страны. Что в свою очередь является альтернативой «непляжного» сегмента. Вот регионы, вошедшие в ТОП-10 наиболее активных в продвижении регионов России, по мнению туроператоров, в 2023 году:
Напомним, что власти планируют потратить 50 млрд. рублей на термальные курорты. Это необходимо для улучшения инфраструктуры термальных источников. Ранее портал «Nashgoorod.ru» сообщал, что деньги на развитие туризма будут выделены из федерального бюджета. Сейчас разрабатывается план, который будет готов до конца года. Отмечается, что развитие инфраструктуры будет проходить в течение 10 лет.