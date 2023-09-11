Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам

Тюмень вошла в ТОП городов, активно посещаемых туристами. Она уступила лишь Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Рейтинг был размещен на сайте Atorus.ru. Эксперты уверены, что за последние годы ситуация для внутреннего туризма складывается как нельзя лучше. Они утверждают, что ставка на внутренний туризм — стратегическая. Другими словами, за внимание туриста в ближайшее время будут конкурировать различные регионы. Особенно тяжело придется тем, кто находится в «непляжном» сегменте.