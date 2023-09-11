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Уборка урожая - святое время даже для звезд.

«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку

11 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Уборка урожая - святое время даже для звезд.

Известный рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку

Рэпер Mayot (настоящее имя Артем Никитин) приехал к родным помогать со сбором урожая. Об этом он поведал на своих страницах в соцсетях.

Молодой человек, несмотря на популярность, нашел время приехать помочь родным на огороде. В посте он подписал, что звездная жизнь заканчивается там, где начинается сезон сборки урожая. За кадром его активно хвалят, говоря, что считает парень лучше любого математика.

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Видео: ВК Mayot

Артем Никитин родился в Тюмени в 1999 году, жил в заречной части города. Занимался спортом, бойцовскими единоборствами и футболом. С 16 лет активно ходил по различным тусовкам, имеет несколько приводов в полицию.

В одном из интервью он говорил, что Зарека самый опасный район Тюмени, где он «хапнул горя». Сейчас рэпер живет и работает в Москве.

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