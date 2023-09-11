«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Молодой человек, несмотря на популярность, нашел время приехать помочь родным на огороде. В посте он подписал, что звездная жизнь заканчивается там, где начинается сезон сборки урожая. За кадром его активно хвалят, говоря, что считает парень лучше любого математика.
Артем Никитин родился в Тюмени в 1999 году, жил в заречной части города. Занимался спортом, бойцовскими единоборствами и футболом. С 16 лет активно ходил по различным тусовкам, имеет несколько приводов в полицию.
В одном из интервью он говорил, что Зарека самый опасный район Тюмени, где он «хапнул горя». Сейчас рэпер живет и работает в Москве.