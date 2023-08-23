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В Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

23 августа 2023, 15:23
Фото: ГИБДД
Авария с участием автобуса произошла сегодня вечером в Тюмени на улице Домостроителей, 19. Здесь водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в Ford Transit, который осуществлял развозку работников одной из тюменских организаций.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, 45-летний водитель Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.

В аварии травмы получили десять человек: восемь женщин, пассажиров автобуса, и двое мужчин, водитель и пассажир Hyundai Solaris.

Фото: ГИБДД

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение не ограничено. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «наш Город» писал, что в центре Тюмени в понедельник, 14 августа, 45-летний водитель Mercedes устроил массовую аварию. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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