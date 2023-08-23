В Тюмени в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
По предварительным данным, 45-летний водитель Hyundai при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, двигавшемуся по главной дороге.
В аварии травмы получили десять человек: восемь женщин, пассажиров автобуса, и двое мужчин, водитель и пассажир Hyundai Solaris.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение не ограничено. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются, сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «наш Город» писал, что в центре Тюмени в понедельник, 14 августа, 45-летний водитель Mercedes устроил массовую аварию. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.