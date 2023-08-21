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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В центре Тюмени водитель Mercedes протаранил 6 автомобилей

В центре Тюмени водитель Mercedes протаранил 6 автомобилей

21 августа 2023, 08:30
Фото: Темы Тюмени
Настоящее автопобоище устроил сегодня водитель Mercedes около полудня в центре Тюмени. Массовая авария произошла в районе дома на Советской, 124.
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Тюмень
Видео: Темы Тюмени

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и протаранил шесть автомобилей. В результате аварии ее виновник получил травмы. Больше никто не пострадал.

В настоящее время движение транспортных средств на участке от Профсоюзной до Советской 95/8 временно перекрыто. Альтернативные маршруты организованы через дворовые территории. НА месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшей массовой аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и ГАЗели. Погиб 38-летний водитель легковушки.

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