В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 38-летний водитель LADA

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
«LADA под ГАЗель залетела резко прямо в лоб», — сообщил один из очевидцев аварии.
От удара легковушку смяло, словно консервную банку и отбросило в кювет. ГАЗель, груженая овощами, перевернулась на бок. В аварии погиб 38-летний водитель LADA. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Свердловской области.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на Старотобольском тракте столкнулись Daewoo Nexia и грузовик DongFeng. Травмы получили водитель и пассажир Nexia.