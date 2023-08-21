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В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 38-летний водитель LADA

В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 38-летний водитель LADA

21 августа 2023, 08:04
Фото: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС
Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень под Тугулымом, в районе села Мальцево. Здесь случилось лобовое столкновение легкового автомобиля LADA Granta и ГАЗели.
Сюжет
ДТП
Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС
«LADA под ГАЗель залетела резко прямо в лоб», — сообщил один из очевидцев аварии.

От удара легковушку смяло, словно консервную банку и отбросило в кювет. ГАЗель, груженая овощами, перевернулась на бок. В аварии погиб 38-летний водитель LADA. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Свердловской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на Старотобольском тракте столкнулись Daewoo Nexia и грузовик DongFeng. Травмы получили водитель и пассажир Nexia.

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