В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 38-летний водитель LADA

От удара легковушку смяло, словно консервную банку и отбросило в кювет. ГАЗель, груженая овощами, перевернулась на бок. В аварии погиб 38-летний водитель LADA. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Свердловской области.