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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Итоги дня Тюмени: из гимназии уволились учителя, продают ТЦ за 800 млн, крематорий

Итоги дня Тюмени: из гимназии уволились учителя, продают ТЦ за 800 млн, крематорий

23 августа 2023, 18:52
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 23 августа.
Сюжет
Итоги

В Тюмени за лето из гимназии №83 уволились 12 учителей

Тюменские родители обеспокоены, что из местной гимназии в преддверии учебного года уволились педагоги. . Тюменка Олеся высказала свое негодование о том, что происходит в гимназии №83.

«Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников», — обратилась к подписчикам сообщества тюменка.

Представители департамента образования уточнили, что педагоги действительно ушли из образовательного учреждения (всего 12 человек). Учителя уволились самостоятельно по личным причинам. Скрытых мотивов в этой истории искать не стоит. Кроме того, педагоги уволились в разное время, а не одновременно, как говорится в сообщении от родителя.

В Тюмени продают торговый центр «Ямской» за 800 миллионов рублей

Собственники пытаются продать огромный торговый центр «Ямской». Он находится в районе Доме Обороны. Площадь объекта 12 тысяч квадратных метров, здесь есть большая парковка на 150 машин. Арендаторами заняты все этажи и цоколь, здесь размещаются крупные торговые сети. Для гостей открыты четыре отдельных входа. Торговый центр расположен недалеко от оживлённой трассы на улице Ямской. Здание продаётся в связи переездом владельца.

Стоит отметить, что в Тюмени годами продаются здания других ТЦ. С 2016 года собственники не могут продать торговый центр «Матрикс» на Пермякова.

В Тюмени в 2024 году запустят крематорий

Строительство которого ведется рядом с тюменским кладбищем Червишевское-5, сообщает представитель компании ООО Городская служба «Луч» Екатерина Мадьярова. Здание площадью 1 500 «квадратов». На территории комплекса расположатся два зала прощания (большой и малый), два зала ожидания вместимостью более 50 человек.

Также будут оборудованы трибуны для церемониймейстера, скамьи для посетителей, аудио и видео системы, места отдыха посетителей, колумбарий. В кремационном комплексе разместят три кремационные линии. По словам Екатерины Мадьяровой, в работе будут применены современные технологии, которые позволят исключить риск вредных выбросов.

Заморозки прогнозируются 24 и 25 августа в Тюменской области

Синоптики предупреждают о похолодании. В ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются опасные явления, заморозки в приземном слое, температура воздуха может снизиться до -3 градусов. Скорость ветра составит 5-9 метров в секунду.

На юге Тюменской области ожидаются заморозки
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Итоги
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