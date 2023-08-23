Итоги дня Тюмени: из гимназии уволились учителя, продают ТЦ за 800 млн, крематорий

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Тюменские родители обеспокоены, что из местной гимназии в преддверии учебного года уволились педагоги. . Тюменка Олеся высказала свое негодование о том, что происходит в гимназии №83.
«Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников», — обратилась к подписчикам сообщества тюменка.
Представители департамента образования уточнили, что педагоги действительно ушли из образовательного учреждения (всего 12 человек). Учителя уволились самостоятельно по личным причинам. Скрытых мотивов в этой истории искать не стоит. Кроме того, педагоги уволились в разное время, а не одновременно, как говорится в сообщении от родителя.
Собственники пытаются продать огромный торговый центр «Ямской». Он находится в районе Доме Обороны. Площадь объекта 12 тысяч квадратных метров, здесь есть большая парковка на 150 машин. Арендаторами заняты все этажи и цоколь, здесь размещаются крупные торговые сети. Для гостей открыты четыре отдельных входа. Торговый центр расположен недалеко от оживлённой трассы на улице Ямской. Здание продаётся в связи переездом владельца.
Стоит отметить, что в Тюмени годами продаются здания других ТЦ. С 2016 года собственники не могут продать торговый центр «Матрикс» на Пермякова.
Строительство которого ведется рядом с тюменским кладбищем Червишевское-5, сообщает представитель компании ООО Городская служба «Луч» Екатерина Мадьярова. Здание площадью 1 500 «квадратов». На территории комплекса расположатся два зала прощания (большой и малый), два зала ожидания вместимостью более 50 человек.
Также будут оборудованы трибуны для церемониймейстера, скамьи для посетителей, аудио и видео системы, места отдыха посетителей, колумбарий. В кремационном комплексе разместят три кремационные линии. По словам Екатерины Мадьяровой, в работе будут применены современные технологии, которые позволят исключить риск вредных выбросов.
Синоптики предупреждают о похолодании. В ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются опасные явления, заморозки в приземном слое, температура воздуха может снизиться до -3 градусов. Скорость ветра составит 5-9 метров в секунду.