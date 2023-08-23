Итоги дня Тюмени: из гимназии уволились учителя, продают ТЦ за 800 млн, крематорий

Представители департамента образования уточнили, что педагоги действительно ушли из образовательного учреждения (всего 12 человек). Учителя уволились самостоятельно по личным причинам. Скрытых мотивов в этой истории искать не стоит. Кроме того, педагоги уволились в разное время, а не одновременно, как говорится в сообщении от родителя.