Тюменский крематорий запустят в работу в 2024 году

Общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся два зала прощания (большой и малый), два зала ожидания вместимостью более 50 человек, просмотровая начала кремации, площадка для развеивания праха «Поляна скорби», гравировально-производственный цех, помещение столовой-кафе для организации комплексных поминальных обедов.