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В Тюмени в 2024 году построят крематорий

Тюменский крематорий запустят в работу в 2024 году

23 августа 2023, 08:32
Фото: 1MI

В Тюмени в 2024 году построят крематорий

Кремационный комплекс, строительство которого ведется рядом с тюменским кладбищем Червишевское-5, начнет работать в 2024 году. Об этом сообщила представитель компании ООО Городская служба «Луч» Екатерина Мадьярова.
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Тюмень

Общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся два зала прощания (большой и малый), два зала ожидания вместимостью более 50 человек, просмотровая начала кремации, площадка для развеивания праха «Поляна скорби», гравировально-производственный цех, помещение столовой-кафе для организации комплексных поминальных обедов.

Также будут оборудованы трибуны для церемониймейстера, скамьи для посетителей, аудио и видео системы, места отдыха посетителей, колумбарий.

В кремационном комплексе разместят три кремационные линии. По словам Екатерины Мадьяровой, в работе будут применены современные технологии, которые позволят исключить риск вредных выбросов в атмосферу, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что проектная документация и инженерные изыскания по строительству тюменского крематория получили положительное заключение экспертов в марте этого года. Впервые вопрос о строительстве крематория в Тюмени был поднят в 2011 году.

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