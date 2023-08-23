Тюменский крематорий запустят в работу в 2024 году

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:46
Общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории комплекса расположатся два зала прощания (большой и малый), два зала ожидания вместимостью более 50 человек, просмотровая начала кремации, площадка для развеивания праха «Поляна скорби», гравировально-производственный цех, помещение столовой-кафе для организации комплексных поминальных обедов.
Также будут оборудованы трибуны для церемониймейстера, скамьи для посетителей, аудио и видео системы, места отдыха посетителей, колумбарий.
В кремационном комплексе разместят три кремационные линии. По словам Екатерины Мадьяровой, в работе будут применены современные технологии, которые позволят исключить риск вредных выбросов в атмосферу, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что проектная документация и инженерные изыскания по строительству тюменского крематория получили положительное заключение экспертов в марте этого года. Впервые вопрос о строительстве крематория в Тюмени был поднят в 2011 году.