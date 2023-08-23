В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:14
Тюменские родители обеспокоены, что из местной гимназии в преддверии учебного года массово уволились учителя. В тематических соцсетях тюменка Олеся высказала свое негодование, задавшись вопросом, что происходит в гимназии №83.
— Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников. Никто не в курсе, что там происходит? , — обратилась к подписчикам сообщества тюменка.
Издание «Nashgorod.ru"обратилось в департамент образования, чтобы уточнить, уместны ли замечания родителей. В ведомстве ответили, что педагоги действительно ушли из образовательного учреждения. Однако их количество составило всего 12. Кроме того, в департаменте подчеркнули, что наводить панику вокруг этого вопроса не стоит, поскольку учителя ушли самостоятельно по личным причинам. Скрытых мотивов в этой истории искать не стоит. Кроме того, педагоги уволились в разное время, а не одновременно, как говорится в сообщении от родителя.
— Информация о 16-ти педагогах, якобы одномоментно уволившихся из тюменской гимназии № 83, является неверной. В частности, в летний период в разное время сменить место работы по личным обстоятельствам решили 12 учителей. Один из них ушёл на заслуженную пенсию. Ещё 3 человека в связи с личными обстоятельствами переехали в другие города (Москва, Ейск и Омск). Один преподаватель решил перевестись на работу в гимназию № 4 по причине приобретения квартиры в этом районе. Перевод 5 педагогов на работу в школы № 56 и № 95 произошёл по этой же причине. Ещё один человек принял решение найти работу ближе к дому. Один из учителей решил сменить место работы и продолжить деятельность, только в качестве профессионального тренера, — рассказали нашему изданию в департаменте образования.
Смена педагогов происходила в течение всего летнего периода. Поэтому и получилось, что к концу лета набралось такое количество ушедший педагогов. Однако тюменским родителям не стоит переживать. В департаменте заверили, что новый педагогический состав уже укомплектован. Кроме того, в ведомстве отметили, что оснований для проверки в отношении директора у департамента нет.