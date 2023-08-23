В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей

Издание «Nashgorod.ru"обратилось в департамент образования, чтобы уточнить, уместны ли замечания родителей. В ведомстве ответили, что педагоги действительно ушли из образовательного учреждения. Однако их количество составило всего 12. Кроме того, в департаменте подчеркнули, что наводить панику вокруг этого вопроса не стоит, поскольку учителя ушли самостоятельно по личным причинам. Скрытых мотивов в этой истории искать не стоит. Кроме того, педагоги уволились в разное время, а не одновременно, как говорится в сообщении от родителя.