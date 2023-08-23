На юге Тюменской области ожидаются заморозки

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются опасные явления, заморозки в приземном слое, температура воздуха может снизиться до -3 градусов.
При этом в Ишиме и Тюмени заморозков не ожидается, ночью 24 и 25 августа температура воздуха снизится до + 8 градусов. Влажность воздуха снизится до 73%.
Ранее «Наш город» сообщал, что заморозки ожидались в середине августа на юге области. Однако в ночное время в среднем термометры показали от + 3 до + 8 градусов. В Тюмени 15 августа прошел без осадков. Температура воздуха днем составила +21…+26.