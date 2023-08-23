На юге Тюменской области ожидаются заморозки

Ранее «Наш город» сообщал, что заморозки ожидались в середине августа на юге области. Однако в ночное время в среднем термометры показали от + 3 до + 8 градусов. В Тюмени 15 августа прошел без осадков. Температура воздуха днем составила +21…+26.