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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:19

На юге Тюменской области ожидаются заморозки

На юге Тюменской области ожидаются заморозки

23 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Синоптики предупреждают о похолодании. Непогода придёт на юг региона.

В Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются опасные явления, заморозки в приземном слое, температура воздуха может снизиться до -3 градусов.

При этом в Ишиме и Тюмени заморозков не ожидается, ночью 24 и 25 августа температура воздуха снизится до + 8 градусов. Влажность воздуха снизится до 73%.

Ранее «Наш город» сообщал, что заморозки ожидались в середине августа на юге области. Однако в ночное время в среднем термометры показали от + 3 до + 8 градусов. В Тюмени 15 августа прошел без осадков. Температура воздуха днем составила +21…+26.

В Тюменской области ожидаются заморозки до -2
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Погода
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