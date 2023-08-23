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Огромный торговый центр продается в Тюмени за 800 млн рублей

Огромный торговый центр продается в Тюмени за 800 млн рублей

23 августа 2023, 11:16
Фото: Авито
В областной столице собственники пытаются продать огромный торговый центр «Ямской». Он находится в районе Доме Обороны и стоит 800 млн рублей.

Общая площадь здания больше 12 тысяч квадратных метров, здесь есть большая парковка на 150 машин. Арендаторами заняты все этажи и цоколь, здесь размещаются крупные торговые сети. Для гостей открыты четыре отдельных входа. Торговый центр расположен недалеко от оживлённой трассы на улице Ямской. Здание продаётся в связи переездом владельца.

Стоит отметить, что в Тюмени годами продаются здания других ТЦ. С 2016 года собственники не могут продать торговый центр «Матрикс» на Пермякова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар» на Газовиков. Здание площадью более 1 тысячи квадратных метров продают за 80 миллионов рублей.

ТЦ «Матрица» в Тюмени пытаются продать с 2016 года за 299 млн рублей
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
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