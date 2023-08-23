Огромный торговый центр продается в Тюмени за 800 млн рублей

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Общая площадь здания больше 12 тысяч квадратных метров, здесь есть большая парковка на 150 машин. Арендаторами заняты все этажи и цоколь, здесь размещаются крупные торговые сети. Для гостей открыты четыре отдельных входа. Торговый центр расположен недалеко от оживлённой трассы на улице Ямской. Здание продаётся в связи переездом владельца.
Стоит отметить, что в Тюмени годами продаются здания других ТЦ. С 2016 года собственники не могут продать торговый центр «Матрикс» на Пермякова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар» на Газовиков. Здание площадью более 1 тысячи квадратных метров продают за 80 миллионов рублей.