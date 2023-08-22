Тюменцев угостят оладьями от известных бренд-шефов

Инициатор создания «Союза рестораторов» Татьяна Никитина рассказала, что гастроужин развернется на 16 площадках. Здесь будут представлять свои блюда 16 ресторанов. Бренд-шефы попробуют удивить тюменцев простым, но вкусным блюдом — оладьями. Мастера не только приготовят мучные изделия, но презентуют их. Горожане смогут попробовать оладьи и выбрать лучшие. На площадке «Вкусы Тюменской осени» тот повар, чье блюдо вызовет больший интерес у тюменцев.