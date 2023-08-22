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Тюменцев приглашают отведать оладьи

Тюменцев угостят оладьями от известных бренд-шефов

22 августа 2023, 04:10
Фото: Артём Черненко / 1MI
Тюменцев приглашают отведать оладьи
Во время выборов губернатора Тюменской области местные жители смогут полакомиться вкусными оладьями. Мучные изделия приготовят местные повара. Тюменцам предстоит выбрать лучшие оладьи и лучшего повара.
Сюжет
Тюмень

Тюменцев угостят оладьями на фестивале «Тюменская осень». В рамках фестиваля 10 сентября на городских площадках представят «Вкусы Тюменской осени».

Инициатор создания «Союза рестораторов» Татьяна Никитина рассказала, что гастроужин развернется на 16 площадках. Здесь будут представлять свои блюда 16 ресторанов. Бренд-шефы попробуют удивить тюменцев простым, но вкусным блюдом — оладьями. Мастера не только приготовят мучные изделия, но презентуют их. Горожане смогут попробовать оладьи и выбрать лучшие. На площадке «Вкусы Тюменской осени» тот повар, чье блюдо вызовет больший интерес у тюменцев.

— Оладьи, казалось бы, такое простое, но очень традиционное и очень древнее блюдо. Все мы с детства помним аромат оладий, который вызывает у нас яркую радостную эмоцию, теплоту, уют. На данном фестивале будут как раз предоставлены всевозможные шестнадцать вариантов, а может, и более, — сообщила Никитина.

Организаторы фестиваля отмечают, что здесь так же будет представлена продукция местных производителей. Тюменцы смогут купить кондитерские изделия, молочные и мясные продукты.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в день выборов 10 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень» горожане смогут выиграть квартиры и машины. В рамках мероприятия проведут викторину «Знай свой край», в которой разыграют ценные призы от тюменских производителей, а также туристические пакеты, бытовую технику, машины, квартиры и утешительные подарки.

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#Анастасия Ильина#Еда#Бесплатная еда#Тюмень#Фестиваль
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