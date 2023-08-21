В день выборов тюменцы смогут выиграть квартиры и машины

Как добавила Ольги Адамович, это то, что мы видим каждый день в нашей жизни, когда проходим мимо или проезжаем мимо этих объектов, а также когда посещаем массовые мероприятия в городе. Однако, те, кто хочет быть лучше подготовленными, могут посетить нашу библиотеку или любую другую, чтобы дополнительно изучить информацию.