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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В день выборов тюменцы смогут выиграть квартиры и машины

В день выборов тюменцы смогут выиграть квартиры и машины

21 августа 2023, 10:32
Фото: 1MI
10 сентября вместе с выборами губернатора Тюменской области пройдет фестиваль «Тюменская осень»

В рамках мероприятия проведут викторину «Знай свой край», в которой разыграют ценные призы от тюменских производителей, а также туристические пакеты, бытовую технику, машины, квартиры и утешительные подарки. Об этом в ходе брифинга рассказали организаторы фестиваля, который прошел 21 августа в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

Участвовать в викторине могут все жители Тюмени, имеющие прописку в городе. Она будет состоять из двух туров. Первый тур начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера.

«Чем раньше вы придете, тем больше шанс получить ценные подарки уже во втором туре. Утром же тюменцев ждут замечательные вопросы. Человек из специального бокса достает карточку, зачитывает вопрос и есть два варианта ответа. Нужно дать верный. Также на этом листе видно, какой подарок вы получаете», — рассказала Лариса Зубцова, финансовый директор благотворительного фонда развития Тюмени.

По словам директора Тюменской областной научной библиотеки Ольгой Адамович, вопросы подготовили несложные, а некоторые из них даже шуточные. Они будут посвящены истории города, знаменитым личностям, таким как Дмитрий Менделеев, Петр Ершов, декабристы, которые были сосланы в наш регион. Также будут вопросы, связанные с памятниками, улицами и арт-объектами Тюмени.

Как добавила Ольги Адамович, это то, что мы видим каждый день в нашей жизни, когда проходим мимо или проезжаем мимо этих объектов, а также когда посещаем массовые мероприятия в городе. Однако, те, кто хочет быть лучше подготовленными, могут посетить нашу библиотеку или любую другую, чтобы дополнительно изучить информацию.

Второй тур пройдет в прямом эфире программы «Тюменское время» и будет доступен только для победителей первого тура. Трансляции запланированы на 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00 часов.

Помимо этого, организаторы предусмотрели возможность участия тюменцев, которые по медицинским причинам не в состоянии присутствовать на площадке с викториной. Для этого им необходимо будет позвонить 10 сентября по многоканальному номеру телефона 88002341320.

«Это могут быть пожилые люди или те, кто болеет, но важно нам заранее показать справку с медицинской печатью. Для таких жителей мы сделаем этап дистанционным», — добавила Лариса Зубцова.

В этот же день также будут проводиться спортивные соревнования, выступления лучших городских коллективов, продовольственные ярмарки и гастрономический фестиваль.

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#Викторина#Тюменская осень#Квартиры#Машины#Ценные призы#Общество#Фестивали#Алексей Каримов
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