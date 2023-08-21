У владельцев охотничьих собак появится преимущество на охоту лисы и медведя

В ведомстве уточнили, что 30% разрешений на добычу медведя бурого будут иметь владельцы «Лаек», 30% разрешений на добычу барсука отойдут владельцам норных собак, владельцы гончих или борзых собак получат 5% разрешений на добычу зайца-беляка, лисицы и енотовидной собаки.