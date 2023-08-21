У владельцев охотничьих собак появится преимущество на охоту лисы и медведя

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Published Сегодня, 02:57
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Тюменские охотники, имеющие охотничьих собак, получат преимущества при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Закон «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» рассмотрели депутаты облдумы. Он вступит в силу 1 января 2024.
— Законом дополнен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона и установление преимуществ для охотников, реализующих традиционные виды охоты с использованием охотничьих собак, — рассказали в Госохотдепартаменте.
В ведомстве уточнили, что 30% разрешений на добычу медведя бурого будут иметь владельцы «Лаек», 30% разрешений на добычу барсука отойдут владельцам норных собак, владельцы гончих или борзых собак получат 5% разрешений на добычу зайца-беляка, лисицы и енотовидной собаки.