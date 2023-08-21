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Убийство лесных животных стало доступнее

У владельцев охотничьих собак появится преимущество на охоту лисы и медведя

21 августа 2023, 02:57
Фото: 1MI
Убийство лесных животных стало доступнее
Убийство лесных животных стало доступнее тем, у кого имеются охотничьи собаки. Питомец дает преимущество при распределении разрешений на добычу. Закон рассмотрели местные власти. Скоро он вступит в силу.
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Закон

Тюменские охотники, имеющие охотничьих собак, получат преимущества при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Закон «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» рассмотрели депутаты облдумы. Он вступит в силу 1 января 2024.

— Законом дополнен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона и установление преимуществ для охотников, реализующих традиционные виды охоты с использованием охотничьих собак, — рассказали в Госохотдепартаменте.

В ведомстве уточнили, что 30% разрешений на добычу медведя бурого будут иметь владельцы «Лаек», 30% разрешений на добычу барсука отойдут владельцам норных собак, владельцы гончих или борзых собак получат 5% разрешений на добычу зайца-беляка, лисицы и енотовидной собаки.

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#Анастасия Ильина#Собаки#Охота#Закон#Общество#Новости тюмени#Тюмень
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