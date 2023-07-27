На тюменских автолюбителей опять охотились дроны

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Сегодня в регионе за вождением автомобилистов будет наблюдать дрон. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, такие меры были приняты, чтобы посмотреть как водители транспорта соблюдают ПДД. Отмечается, что квадрокоптер будет летать на аварийном участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.
— В Тобольском районе на федеральной дороге Тюмень-ХМ проводится профилактическое мероприятие на выявление административных нарушений связанных с вопросом встречного движения, — подчеркнул начальник ОГИБДД «Тобольский» Альберт Шаймухаметов.
Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» писал о дронах, контролирующих движение меснтых автомобилистов. Первый штраф получил житель Исетского района.