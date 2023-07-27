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На тюменских автолюбителей опять охотились дроны

27 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
На тюменских автолюбителей опять охотились дроны
Такая ситуация становится традиционной для нашего региона.
Сюжет
ДТП

Сегодня в регионе за вождением автомобилистов будет наблюдать дрон. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, такие меры были приняты, чтобы посмотреть как водители транспорта соблюдают ПДД. Отмечается, что квадрокоптер будет летать на аварийном участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

— В Тобольском районе на федеральной дороге Тюмень-ХМ проводится профилактическое мероприятие на выявление административных нарушений связанных с вопросом встречного движения, — подчеркнул начальник ОГИБДД «Тобольский» Альберт Шаймухаметов.
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Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» писал о дронах, контролирующих движение меснтых автомобилистов. Первый штраф получил житель Исетского района.

Видео: ГИБДД по Тюменской области
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#Анастасия Ильина#Квадрокоптер#ДТП#Авария#ПДД#Видео
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