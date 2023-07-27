На тюменских автолюбителей опять охотились дроны

Сегодня в регионе за вождением автомобилистов будет наблюдать дрон. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, такие меры были приняты, чтобы посмотреть как водители транспорта соблюдают ПДД. Отмечается, что квадрокоптер будет летать на аварийном участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.