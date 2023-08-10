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Published Сегодня, 13:01

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Updated Сегодня, 13:01

Тюменские грибники поругались из-за урожайных мест для тихой охоты

Тюменские грибники поругались из-за урожайных мест для тихой охоты

10 августа 2023, 13:01
Фото: 1MI
Найти новые места стало сложнее.

Грибники разругались в одном из чатов в Telegram. Люди спорили из-за мест для тихой охоты. Некоторые грибники выступили против публикации грибных полян.

«Есть люди, которые хотят, но не знают лес. Почему не помочь? Когда точка была секретная — согласна, некрасиво», — заметила тюменка Елена Р.

Некоторые жители Тюменской области заявили, что люди тратят много ресурсов, чтобы найти грибные поляны.

«Очень трудно теперь найти хорошее место. Столько сил можно потратить», — написала Ольга В.
«Никто не обязан вам скидывать гео-точки своих мест и отвечать на ваши выпады», — заметила тюменка Любовь И.

Между тем тюменцы заметили, что многие регистрируются в тематических группах и чатах из-за того, что можно узнать места для «тихой охоты».

Ранее «Наш город» отмечал, что жители Тюменской области открыли сезон сбора груздей. Они появились на Московском тракте и в Тугулымском районе.

В тюменских лесах пошли грузди. Куда ехать собирать?
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#Общество#Тюменцы#Грибы#Александр Мязин
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