Тюменец во время незаконной охоты на глухаря случайно убил человека

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Трагедия произошла в октябре прошлого года на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника регионального значения «Успенский» в районе села Перевалово.
Охотник, целясь в птицу, случайно застрелил из нестандартного нарезного, охотничьего ружья «Вепрь-КМ» молодого человека 1991 года рождения. От полученных травм тюменец скончался.
Охотнику предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Первое заседание суда уже состоялось. Следующее судебное заседание назначено на 9 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе во время рыбалка двух приятелей на озере Большой Шишкарым собака случайно задела заряженное и не поставленное на предохранитель ружье. В итоге погиб человек. Хозяина животного, которое застрелило человека, приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.