Тюменец во время незаконной охоты на глухаря случайно убил человека

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе во время рыбалка двух приятелей на озере Большой Шишкарым собака случайно задела заряженное и не поставленное на предохранитель ружье. В итоге погиб человек. Хозяина животного, которое застрелило человека, приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.