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Тюменец во время незаконной охоты на глухаря случайно убил человека

22 июля 2023, 13:26
Фото: 1MI
В Тюменском районе незаконная охота на глухаря закончилась гибелью человека.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в октябре прошлого года на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника регионального значения «Успенский» в районе села Перевалово.

Охотник, целясь в птицу, случайно застрелил из нестандартного нарезного, охотничьего ружья «Вепрь-КМ» молодого человека 1991 года рождения. От полученных травм тюменец скончался.

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Охотнику предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Первое заседание суда уже состоялось. Следующее судебное заседание назначено на 9 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе во время рыбалка двух приятелей на озере Большой Шишкарым собака случайно задела заряженное и не поставленное на предохранитель ружье. В итоге погиб человек. Хозяина животного, которое застрелило человека, приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.

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