Трое тюменцев погибли из-за суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири»

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Трагедия произошла с праздничный день 12 июня. Вечером в День России в одной из квартир в доме по улице Суворова было обнаружено тело 62-летней пенсионерки. Мертвую женщину нашел ее сожитель, 51-летний мужчина. Позже ему также стало плохо — на следующие сутки он скончался в машине скорой помощи.
Позднее в этот же день на Суворова произошла ещё одна трагедия — в соседнем доме нашли мертвым еще 65-летнего пенсионера. В квартирах погибших были обнаружены несколько бутылок водки «Царская охота» и «Родники Сибири», передает тг-канал Baza.
Ни на одной из бутылок с алкоголем не оказалось акцизных марок. В настоящее время следователи проводят проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за период с декабря 2021 года по февраль 2022 от отравления контрафактной водкой «Родники Сибири» и «Царская охота» скончались 20 тюменцев. В суд было направлено 17 уголовных дел в отношении 20 человек. Обвинительных приговор уже вынесен для 8 из них.