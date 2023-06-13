Трое тюменцев погибли из-за суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири»

Трагедия произошла с праздничный день 12 июня. Вечером в День России в одной из квартир в доме по улице Суворова было обнаружено тело 62-летней пенсионерки. Мертвую женщину нашел ее сожитель, 51-летний мужчина. Позже ему также стало плохо — на следующие сутки он скончался в машине скорой помощи.