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Трое тюменцев погибли из-за суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири»

13 июня 2023, 18:22
Фото: 1MI

В Тюмени три человека погибли из-за суррогатной водки

Три жителя Тюмени отравились суррогатным алкоголем. По предварительным данным, все погибшие употребляли водку «Царская охота» и «Родники Сибири».
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Тюмень

Трагедия произошла с праздничный день 12 июня. Вечером в День России в одной из квартир в доме по улице Суворова было обнаружено тело 62-летней пенсионерки. Мертвую женщину нашел ее сожитель, 51-летний мужчина. Позже ему также стало плохо — на следующие сутки он скончался в машине скорой помощи.

Позднее в этот же день на Суворова произошла ещё одна трагедия — в соседнем доме нашли мертвым еще 65-летнего пенсионера. В квартирах погибших были обнаружены несколько бутылок водки «Царская охота» и «Родники Сибири», передает тг-канал Baza.

Ни на одной из бутылок с алкоголем не оказалось акцизных марок. В настоящее время следователи проводят проверку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за период с декабря 2021 года по февраль 2022 от отравления контрафактной водкой «Родники Сибири» и «Царская охота» скончались 20 тюменцев. В суд было направлено 17 уголовных дел в отношении 20 человек. Обвинительных приговор уже вынесен для 8 из них.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Водка#Фальсификации#Тюмень#Тюменская область
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