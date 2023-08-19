В прокуратуре Тюменской области началась борьба за высокую должность

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В настоящее время в ведомстве идет отбор кандидатов освободившуюся должность главы управления. По информации источника, на должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что экс-руководитель Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаил Богинский занял кресло президента в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин на этой неделе.