В прокуратуре Тюменской области началась борьба за высокую должность

В настоящее время в ведомстве идет отбор кандидатов освободившуюся должность главы управления. По информации источника, на должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются, пишет Ура.Ру.