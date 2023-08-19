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В прокуратуре Тюменской области началась борьба за высокую должность

В прокуратуре Тюменской области началась борьба за высокую должность

19 августа 2023, 11:44
Фото: 1MI
В прокуратуре Тюменской области произошли кадровые перестановки. Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Руслан Новопашин занял кресло прокурора Ленинского округа Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время в ведомстве идет отбор кандидатов освободившуюся должность главы управления. По информации источника, на должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью рассматриваются три кандидата. Их имена пока не раскрываются, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что экс-руководитель Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаил Богинский занял кресло президента в квалификационной коллегии судей Свердловской области. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин на этой неделе.

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