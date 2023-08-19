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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Самолет, вылетевший с тюменцами на борту из Антальи, совершил экстренную посадку

Самолет, вылетевший с тюменцами на борту из Антальи, совершил экстренную посадку

19 августа 2023, 11:05
Фото: Аэропорт Рощино
Прилет самолета авиакомпании Corendon Airlines из турецкой Антальи на борту с тюменцами на борту задержан более чем на два часа. Борт должен был приземлиться еще в 14:00 в Рощино, но согласно онлайн-табло прибудет в16:30.
Сюжет
Тюмень

В справочной службе «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что причиной задержки является поздний вылет воздушного судна. По данным Flightradar, борт вылетел по расписанию. Но совершил посадку в аэропорту турецкого города Кайсери.

Заметим, что на этой неделе у Corendon Airlines возникают уже не в первый раз проблемы с отправкой самолетов из Антальи в Тюмень. 16 августа борт с отпускниками прибыл в Рощино на три часа позже, указанного времени в расписании. А накануне в аэропорту Шереметьево затряли порядка 500 туристов, собирающихся на отдых в Турцию. Самолет Southwind из Москвы в Анталью мог вылететь более 13 часов из-за отсутствия визы у пилота.

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В начале августа у Corendon Airlines вылетел из Антальи с опозданием на три часа из-за плохого самочувствия пилота. Борт уже поднялся в воздух, но впоследствии вернулся обратно в турецкий аэропорт.

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