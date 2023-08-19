Самолет, вылетевший с тюменцами на борту из Антальи, совершил экстренную посадку

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В справочной службе «Рощино» «Нашему Городу» пояснили, что причиной задержки является поздний вылет воздушного судна. По данным Flightradar, борт вылетел по расписанию. Но совершил посадку в аэропорту турецкого города Кайсери.
Заметим, что на этой неделе у Corendon Airlines возникают уже не в первый раз проблемы с отправкой самолетов из Антальи в Тюмень. 16 августа борт с отпускниками прибыл в Рощино на три часа позже, указанного времени в расписании. А накануне в аэропорту Шереметьево затряли порядка 500 туристов, собирающихся на отдых в Турцию. Самолет Southwind из Москвы в Анталью мог вылететь более 13 часов из-за отсутствия визы у пилота.
В начале августа у Corendon Airlines вылетел из Антальи с опозданием на три часа из-за плохого самочувствия пилота. Борт уже поднялся в воздух, но впоследствии вернулся обратно в турецкий аэропорт.