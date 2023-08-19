В Тюменской области стало меньше бездомных животных

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По словам заместителя главы администрации Тюмени Владимира Кильтау, улучшению статистики поспособствовала работающая с 2012 года в регионе программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат». Благодаря стерилизации, бродячие животные не размножаются.
Заметим, что в 2022 году на отлов бродячих животных из бюджета города было потрачено 18 миллионов рублей. По данному показателю Тюмень вышла на первое место среди городов Уральского федерального округа.
В Екатеринбурге, в частности, из городского бюджета на отлов потратили 16,8 миллионов рублей (670 отловлено, 4 случая нападения), в Челябинске — 11,3 миллиона рублей (550 животных чипировано, зарегистрировано 19 случаев нападения), в Перми — 11,4 миллиона рублей (отловлено 523, зарегистрировано 4 случая нападения), в Ханты-Мансийске — 11,3 миллиона (отловлено 800, случаев нападения 152). В Кургане — 3,2 миллиона рублей (отловлено 148 бездомных собак).
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор высказался за чипизацию всех животных. По его словам, по чипу можно будет идентифицировать животное, в случае, если хозяин решит его выбросить на улицу.