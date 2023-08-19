Скончался старейший актер тюменского драмтеатра Валерий Рябков

Валерий Рябков работал в Драмтеатре артистом с марта 1978 года и был известен тюменцам по ролям в спектаклях «Барышня-крестьянка» (Муромский, Камергер), «Вишневый сад» (начальник станции), «…Чума на оба ваши дома» (член семьи Монтекки), «Ревизор» (Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь), Женитьба» (Кочкарев), «Он, она, окно, покойник» (управляющий) и т. д. На его счету роли сотнях выпущенных спектаклях.