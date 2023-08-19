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Скончался старейший актер тюменского драмтеатра Валерий Рябков

Скончался старейший актер тюменского драмтеатра Валерий Рябков

19 августа 2023, 10:21
Тюменский Большой драматический театр потерял одного из своих старейших актеров. Ночью 19 августа на 75 году жизни скончался Валерий Рябков. Об этом сообщил руководитель Драмтеатра Сергей Осинцев.
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Тюмень
Фото: Сергей Осинцев / Sergei Osintsev

Валерий Рябков работал в Драмтеатре артистом с марта 1978 года и был известен тюменцам по ролям в спектаклях «Барышня-крестьянка» (Муромский, Камергер), «Вишневый сад» (начальник станции), «…Чума на оба ваши дома» (член семьи Монтекки), «Ревизор» (Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь), Женитьба» (Кочкарев), «Он, она, окно, покойник» (управляющий) и т. д. На его счету роли сотнях выпущенных спектаклях.

«В следующем году его ждали два юбилея — 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического, на первой и единственной сцене всей его жизни! Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда», — отметил Сергей Осинцев.

По его словам Валерий Рябков был мастером эпизода. У него была уникальная актерская индивидуальность, глубокая внутренняя культура и требовательность как к себе, так и к коллегам.

«Это был огромной души человек, заботливый товарищ, честный и порядочный, настоящий пример для молодого поколения актеров. Тюменский Драматический театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича», — подчеркнул Сергей Осинцев.

Информации о том, когда состоятся похороны актера пока нет. Известно, что траурное прощание и гражданская панихида пройдут в Тюменском драматическом театре. Похоронят Валерия Рябкова на Червишевском кладбище. Ровно месяц назад, 19 июля, ему исполнилось 74 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вошли в число городов, в которых этой осенью состоится всероссийский театральный фестиваль семейных спектаклей «Сказочный мир».

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