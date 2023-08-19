Скончался старейший актер тюменского драмтеатра Валерий Рябков

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Валерий Рябков работал в Драмтеатре артистом с марта 1978 года и был известен тюменцам по ролям в спектаклях «Барышня-крестьянка» (Муромский, Камергер), «Вишневый сад» (начальник станции), «…Чума на оба ваши дома» (член семьи Монтекки), «Ревизор» (Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь), Женитьба» (Кочкарев), «Он, она, окно, покойник» (управляющий) и т. д. На его счету роли сотнях выпущенных спектаклях.
«В следующем году его ждали два юбилея — 75 лет со дня рождения и 50 лет на сцене Тюменского драматического, на первой и единственной сцене всей его жизни! Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда», — отметил Сергей Осинцев.
По его словам Валерий Рябков был мастером эпизода. У него была уникальная актерская индивидуальность, глубокая внутренняя культура и требовательность как к себе, так и к коллегам.
«Это был огромной души человек, заботливый товарищ, честный и порядочный, настоящий пример для молодого поколения актеров. Тюменский Драматический театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича», — подчеркнул Сергей Осинцев.
Информации о том, когда состоятся похороны актера пока нет. Известно, что траурное прощание и гражданская панихида пройдут в Тюменском драматическом театре. Похоронят Валерия Рябкова на Червишевском кладбище. Ровно месяц назад, 19 июля, ему исполнилось 74 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вошли в число городов, в которых этой осенью состоится всероссийский театральный фестиваль семейных спектаклей «Сказочный мир».