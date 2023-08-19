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Тюменка отсудила из бюджета РФ компенсацию за отсутствие прокладок

Тюменка отсудила из бюджета РФ компенсацию за отсутствие прокладок

19 августа 2023, 08:37
Фото: 1MI
Жительница Тюмени отсудила у УФСИН компенсацию за отсутствие предметов женской гигиены. Согласно материалам дела, ей отказали в передаче средств личной гигиены, когда она находилась в больнице.
Сюжет
Тюмень
«Заключенная находилась на обследовании в областной больнице УФСИН по Тюменской области. Ей было отказано в передаче прокладок. Следы крови на ее одежде вызывали отвращение окружающих, над ней открыто насмехались. Суд первой инстанции постановил взыскать с РФ в лице Федеральной службы исполнения наказания за счет казны РФ компенсацию морального вреда», — говорится в материалах дела.

Тюменке могли выплатить 100 тысяч рублей компенсации, но из-за поданной апелляции сумма снизилась в 10 раз, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени отсудила у подрядной организации 300 тысяч рублей за падение на остановке. Тюменка доказала в суде, что подрядчик недобросовестно выполнил работу по очистке тротуара от снега и наледи.

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