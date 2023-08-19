Тюменские проститутки подняли цены на свои услуги

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
«Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. В этом направлении ведется плотная работа. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ подняли расценки. За последние месяцы стоимость услуг проституток выросла на 20%», — сообщил собственный источник Ура. Ру.
Отметим, за занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей. Организаторам бизнеса грозит уголовная ответственность и наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 сентября пройдет необычная вечеринка в стиле School party. Мероприятие 18+ будет проведено в закрытом формате — пустят тоже только по спецприглашению.