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Тюменские проститутки подняли цены на свои услуги

Тюменские проститутки подняли цены на свои услуги

19 августа 2023, 07:17
Фото: 1MI
В Тюмени подорожали интим-услуги. Увеличение стоимости связано с участившимися рейдами силовиков по борделям.
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Тюмень
«Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. В этом направлении ведется плотная работа. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ подняли расценки. За последние месяцы стоимость услуг проституток выросла на 20%», — сообщил собственный источник Ура. Ру.

Отметим, за занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от полутора до двух тысяч рублей. Организаторам бизнеса грозит уголовная ответственность и наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 сентября пройдет необычная вечеринка в стиле School party. Мероприятие 18+ будет проведено в закрытом формате — пустят тоже только по спецприглашению.

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