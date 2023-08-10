Тюменка отсудила 300 тысяч рублей за падение на остановке

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В областной столице по иску прокурора подрядчик выплатит 300 тысяч рублей в пользу травмированной тюменки. Всё произошло в декабре 2022 года, когда женщина ехала в маршрутке.
«В прокуратуру Ленинского административного округа г. Тюмени обратилась женщина с просьбой о помощи в получении компенсации морального вреда в связи с травмой, полученной ею при падении на остановке общественного транспорта», — сообщили в прокуратура Тюменской области.
На остановке «Парк Гагарина» ей пришлось идти через неочищенный от снега участок дороги, под которым был бордюр. Женщина упала и получила разрыв ахиллова сухожилия, ушиба ребер.
Тюменка неделю находилась в больнице, а после чего в течение трех месяцев была нетрудоспособна. По мнению заявителя, подрядчик не исполнил обязанности по содержанию улично-дорожной сети.
Ленинский райсуд взыскал в пользу женщины 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Заводоуковска отсудил у больницы более 800 тысяч рублей за смерть отца.