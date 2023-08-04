Житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца

Трагедия произошла 23 февраля 2022 года. В День защитника Отечества отец Алексея умер в реанимации села Упорово Заводоуковского района. Мужчина посчитал, что причиной смерти стала некачественная медпомощь. Он подал в суд на больницу и потребовал два миллиона рублей в качестве компенсации.