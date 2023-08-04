Житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Житель Заводоуковска отсудил у больницы более 800 тысяч рублей за смерть своего отца. Пожилой мужчина скончался из-за некачественно оказанной медицинской помощи.
Трагедия произошла 23 февраля 2022 года. В День защитника Отечества отец Алексея умер в реанимации села Упорово Заводоуковского района. Мужчина посчитал, что причиной смерти стала некачественная медпомощь. Он подал в суд на больницу и потребовал два миллиона рублей в качестве компенсации.
По результатам экспертизы были выявлены невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий. Эксперты также установили дефект оформления медицинской документации.
Ответчик не согласился с иском. Представил возражения, в которых указал, что сотрудники медицинского учреждения предприняли все возможные меры по оказанию медицинской помощи пациенту.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск Алексея частично. Взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины и услуг почтовой связи.
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