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Житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца

4 августа 2023, 07:46
Фото: 1MI
Он обвинил врачей в оказании некачественной медицинской помощи.
Сюжет
Тюмень

Житель Заводоуковска отсудил у больницы более 800 тысяч рублей за смерть своего отца. Пожилой мужчина скончался из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

Трагедия произошла 23 февраля 2022 года. В День защитника Отечества отец Алексея умер в реанимации села Упорово Заводоуковского района. Мужчина посчитал, что причиной смерти стала некачественная медпомощь. Он подал в суд на больницу и потребовал два миллиона рублей в качестве компенсации.

По результатам экспертизы были выявлены невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и лечебных мероприятий. Эксперты также установили дефект оформления медицинской документации.

Ответчик не согласился с иском. Представил возражения, в которых указал, что сотрудники медицинского учреждения предприняли все возможные меры по оказанию медицинской помощи пациенту.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск Алексея частично. Взыскал с больницы компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины и услуг почтовой связи.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени умерла 52-летняя врач-невролог. После проведенной бариатрической операции у женщины началось заражение крови.

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