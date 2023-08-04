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Квартиры тюменцев атаковали летучие мыши. Видео

4 августа 2023, 05:55
Фото: Типичная Тюмень
Ночные хищники являются переносчиками бешенства.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

К жителям Тюмени в квартиры залетают летучие мыши. Только на этой неделе незваные ночные гости пожаловали в дома к трем жителям областного центра.

«Прошлой ночью на частную территорию залетел вражеский дрон „МЫШЬ“. Обошлось без жертв. Во время сработала установка „КОТ“», — пошутил автор опубликованного в группе «ЧС Тюмень» видео.

И добавил, что по итогу «опрерации» ни кот, ни мышь не пострадали — ночной хищник был выпущен на волю.

Горожане отмечают, что летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний, в том числе бешенства, поэтому руками их трогать не стоит. Однако специалисты говорят, что для человека рукокрылые особой опасности не представляют. Исключением являются только случаи употребления их пищу.

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Эксперты говорят, что, как правило, в квартиры и дома ночные хищники залетают по ошибке. По большей части такое происходит с молодыми рукокрылыми, которые только научились летать.

Ранее «Наш Город» писал, что летучие мыши в Тюмени — явление привычное. А больше всего ночных хищников обитает в микрорайоне Антипино.

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