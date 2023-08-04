Квартиры тюменцев атаковали летучие мыши. Видео

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
К жителям Тюмени в квартиры залетают летучие мыши. Только на этой неделе незваные ночные гости пожаловали в дома к трем жителям областного центра.
«Прошлой ночью на частную территорию залетел вражеский дрон „МЫШЬ“. Обошлось без жертв. Во время сработала установка „КОТ“», — пошутил автор опубликованного в группе «ЧС Тюмень» видео.
И добавил, что по итогу «опрерации» ни кот, ни мышь не пострадали — ночной хищник был выпущен на волю.
Горожане отмечают, что летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний, в том числе бешенства, поэтому руками их трогать не стоит. Однако специалисты говорят, что для человека рукокрылые особой опасности не представляют. Исключением являются только случаи употребления их пищу.
Эксперты говорят, что, как правило, в квартиры и дома ночные хищники залетают по ошибке. По большей части такое происходит с молодыми рукокрылыми, которые только научились летать.
Ранее «Наш Город» писал, что летучие мыши в Тюмени — явление привычное. А больше всего ночных хищников обитает в микрорайоне Антипино.