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Дома по улице Республики в Тюмени атаковали крысы

25 июля 2023, 02:50
Фото: 1MI
Местные жители сообщают, по адресам Республики N 210, 212 и 214 завелись крысы.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» пожаловалась, что они табунами бегают по этажам.

«Уже не в первый раз выхожу из дома, и на меня кидаются крысы. Будь я одна или с ребёнком. УК „Компромисс“ не реагируют на просьбу закрыть мусоропровод и потравить их», — рассказала тюменка.

В комментариях некоторые местные жители также высказались, что они недовольны управляющей компанией.

«УК „Компромисс " вообще свои обязанности не выполняет. В подъездах уборки нет от слова «совсем». Тараканов и крыс тьма, и не моется ничего, — возмутилась другая горожанка.

Правда, житель дома N 210 рассказал, что ни разу не видел там грызунов и претензий к уборке не имеет.

Ранее «Наш город» писал, что во дворе дома около ОКБ крысы бегают днем по детской площадке.

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#Елена Чебоксарова
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