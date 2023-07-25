Дома по улице Республики в Тюмени атаковали крысы

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» пожаловалась, что они табунами бегают по этажам.
«Уже не в первый раз выхожу из дома, и на меня кидаются крысы. Будь я одна или с ребёнком. УК „Компромисс“ не реагируют на просьбу закрыть мусоропровод и потравить их», — рассказала тюменка.
В комментариях некоторые местные жители также высказались, что они недовольны управляющей компанией.
«УК „Компромисс " вообще свои обязанности не выполняет. В подъездах уборки нет от слова «совсем». Тараканов и крыс тьма, и не моется ничего, — возмутилась другая горожанка.
Правда, житель дома N 210 рассказал, что ни разу не видел там грызунов и претензий к уборке не имеет.
Ранее «Наш город» писал, что во дворе дома около ОКБ крысы бегают днем по детской площадке.