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Центр Тюмени атаковали крысы. Видео

28 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI

Двор в центре Тюмени атаковали крысы

Жители Тюмени сообщают о нашествии крыс во дворе дома, расположенного рядом с Областной клинической больницей. По словам, горожан грызунов достаточно много — они, не боясь людей, разгуливают по двору днем.
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Тюмень

Видеоролик с крысами, бегающими по детской площадке, местные жители опубликовали в социальных сетях.

В комментариях под постом отметили, что скорее всего грызуны развелись либо из-за переполненных мусорных контейнеров, за своевременным вывозом которых не следит управляющая компания, либо из-за людей, которые привыкли подкармливать на улице бездомных кошек и собак.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале мая дома тюменцев атаковали лесные клопы. Насекомые массово мигрировали в город из-за лесных пожаров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Грызуны#Крысы#Тюмень#Тюменская область#Видео
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