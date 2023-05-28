Центр Тюмени атаковали крысы. Видео

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Видеоролик с крысами, бегающими по детской площадке, местные жители опубликовали в социальных сетях.
В комментариях под постом отметили, что скорее всего грызуны развелись либо из-за переполненных мусорных контейнеров, за своевременным вывозом которых не следит управляющая компания, либо из-за людей, которые привыкли подкармливать на улице бездомных кошек и собак.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале мая дома тюменцев атаковали лесные клопы. Насекомые массово мигрировали в город из-за лесных пожаров.