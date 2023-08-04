Приехал в Тюмень на работу: подробности смертельной аварии на трассе Курган — Тюмень

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в четверг на 163-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Около 10 вечера здесь сбили 44-летнего пешехода.
По предварительным данным, мужчина был жителем Ижевска. В Тюменском районе он планировал устроиться на работу. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, сбившего пешехода, 54- летний житель Кургана, возвращался с супругой из Тюмени домой.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Курган — Тюмень был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.