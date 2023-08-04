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Приехал в Тюмень на работу: подробности смертельной аварии на трассе Курган — Тюмень

4 августа 2023, 04:14
Фото: ГИБДД

Под Тюменью иномарка насмерть сбила пешехода на трассе

В иномарке находилась семейная пара из Курганской области.
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Тюмень

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего в четверг на 163-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. Около 10 вечера здесь сбили 44-летнего пешехода.

По предварительным данным, мужчина был жителем Ижевска. В Тюменском районе он планировал устроиться на работу. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, сбившего пешехода, 54- летний житель Кургана, возвращался с супругой из Тюмени домой.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на трассе Курган — Тюмень был насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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