На трассе Курган — Тюмень погиб пешеход

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 30 июля, на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием большегруза — столкнулись Volkswagen Touareg и большегруз MAN. В аварии ранения получили два человека — водитель и пассажир кроссовера.