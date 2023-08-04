На трассе Курган — Тюмень погиб пешеход

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Трагедия произошла сегодня ночью на трассе Курган — Тюмень. На 161-м километре автомобильной дороги под колеса автомобиля Hyundai Solaris попал пешеход.
Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, когда в него врезался на большой скорости водитель иномарки. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 30 июля, на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с участием большегруза — столкнулись Volkswagen Touareg и большегруз MAN. В аварии ранения получили два человека — водитель и пассажир кроссовера.