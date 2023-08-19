Число туристов в Тюменской области сократилось, но доходы отелей выросли

Более 475 тысяч туристов приняли в этом году гостиницы и отели Тюменской области. Это меньше допандемийных показателей — тремя годами ранее услугами гостиниц за полгода воспользовались более 500 тысяч человек. При этом доходы тюменских отелей выросли с 2,7 до 4,7 миллиардов рублей.

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