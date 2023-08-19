Число туристов в Тюменской области сократилось, но доходы отелей выросли

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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В целом регион за прошедшие шесть месяцев посетили 685 тысяч туристов. По данному показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Первые два места занимают Свердловская и Челябинская области — эти регионы за полгода посетили 1,7 миллионов человек и 815 тысяч человек соответственно, сообщает Росстат.
Ранее «Наш Город» писал, что региона России дали право устанавливать курортный сбор. Плату за пребывание городе для туристов уже ввели в Санкт-Петербурге — курортный сбор там составляет 100 рублей в день.