nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Число туристов в Тюменской области сократилось, но доходы отелей выросли

Число туристов в Тюменской области сократилось, но доходы отелей выросли

19 августа 2023, 08:08
Фото: 1MI
Более 475 тысяч туристов приняли в этом году гостиницы и отели Тюменской области. Это меньше допандемийных показателей — тремя годами ранее услугами гостиниц за полгода воспользовались более 500 тысяч человек. При этом доходы тюменских отелей выросли с 2,7 до 4,7 миллиардов рублей.
Сюжет
Тюмень

В целом регион за прошедшие шесть месяцев посетили 685 тысяч туристов. По данному показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Первые два места занимают Свердловская и Челябинская области — эти регионы за полгода посетили 1,7 миллионов человек и 815 тысяч человек соответственно, сообщает Росстат.

Ранее «Наш Город» писал, что региона России дали право устанавливать курортный сбор. Плату за пребывание городе для туристов уже ввели в Санкт-Петербурге — курортный сбор там составляет 100 рублей в день.

Читайте также:
«Он мог быть в отпуске сейчас»: в зоне СВО погиб 24-мобилизованный тюменецТюменские проститутки подняли цены на свои услугиВ Тюмень вернулся смог. Где горит?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Росстат#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
Вчера, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
Вчера, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
Вчера, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
Вчера, 09:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
Вчера, 13:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Вчера, 09:25