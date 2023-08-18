В тобольской спортшколе будут искать взрывчатку

Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год. Тобольские власти потратят более 500 тысяч рублей из бюджета за год на оплату услуг по транспортировке тел умерших граждан в морги. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.