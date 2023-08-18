В тобольской спортшколе будут искать взрывчатку

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Тобольская спортшкола закупает обнаруживатель взрывчатых веществ. Охрана спортивной тобольской школы будет искать в воздухе и на поверхности следы нитроглицерина, гексогена и других следов взрывчатки. Ознакомиться с тендером можно на портале госзакупок.
— Объект закупки: поставка инвентаря для пункта охраны «Спортивной школы №1» Тобольска. Наименование поставляемого товара: портативный обнаружитель взрывчатых веществ, — сообщается в документе.
Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год. Тобольские власти потратят более 500 тысяч рублей из бюджета за год на оплату услуг по транспортировке тел умерших граждан в морги. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.