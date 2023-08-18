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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Тюменскую спортшколу проверят на наличие взрывчатки

В тобольской спортшколе будут искать взрывчатку

18 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI
Тюменскую спортшколу проверят на наличие взрывчатки
В тобольскую школу купят обнаруживатель взрывчатых веществ. Соответствующий тендер уже появился на госзакупках. Охрана будет следить за порядком с помощью устройства, чтобы не допустить наличие взрывчатых веществ в учреждении.

Тобольская спортшкола закупает обнаруживатель взрывчатых веществ. Охрана спортивной тобольской школы будет искать в воздухе и на поверхности следы нитроглицерина, гексогена и других следов взрывчатки. Ознакомиться с тендером можно на портале госзакупок.

— Объект закупки: поставка инвентаря для пункта охраны «Спортивной школы №1» Тобольска. Наименование поставляемого товара: портативный обнаружитель взрывчатых веществ, — сообщается в документе.

Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в администрации Тобольска предсказали число криминальных трупов на ближайший год. Тобольские власти потратят более 500 тысяч рублей из бюджета за год на оплату услуг по транспортировке тел умерших граждан в морги. Соответствующая закупка опубликована на портале Госзакупки.

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#Анастасия Ильина#Тобольск#Дети#Общество#Тюменцы
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