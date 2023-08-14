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Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Тюменскую область запечатлели в картинках.

Для тюменских детей создали раскраску о родном регионе

14 августа 2023, 03:16
Фото: 1MI
Тюменскую область запечатлели в картинках.
Юные тюменцы смогут познакомиться с историей края через картинку.
Сюжет
Дети

Для тюменских школьников подготовили раскраски о регионе. Информация появилась на сайте проекта «Место Рождения: Тюменский край». Целью этого проекта является ознакомление местных жителей с историей региона, с его особенностями и отличительными чертами от других регионов страны.

— Цель социально-информационного проекта «Место Рождения: Тюменский край» презентовать жителям и гостям области характерные черты нашего региона, особенности его исторического развития, его современное состояние и перспективы через знакомство с уникальными людьми — жителями Тюменской области, — рассказали создатели проекта.

Иными словами, «Место Рождения: Тюменский край» — это проект, воплощающий в себе множество других проектов, рассказывающих о Тюменской области и показывающих ее особенности.

раскраска о регионе раскраска о регионе
раскраска о регионе
Фото: Rodinatyumen.ru
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Именно одним из таких дочерних проектов является раскраска о регионе. Составители подготовили 26 картинок, которые необходимо раскрасить. На одной из них изображена Тюмень с главными достопримечательностями. Например, колесом обозрения, набережной Туры, аэропортом и драмтеатром. Детишкам предстоит закрасить эти объекты и таким образом познакомиться немного с историей родного города.

На остальных картинках изображены регионы, автономные округа и области. Здесь Тобольск, Голышмановский район, Заводоуковский округ и другие части Тюменской области. Организаторы полагают, что дети смогут усвоить основные особенности каждого района и лучше запомнить историю своего края.

Дополнительно к раскраскам можно посмотреть видеоурок. Здесь закадровый голос рассказывает обо всех особенностях области. Скачать раскраски можно здесь.

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