Для тюменских детей создали раскраску о родном регионе

Именно одним из таких дочерних проектов является раскраска о регионе. Составители подготовили 26 картинок, которые необходимо раскрасить. На одной из них изображена Тюмень с главными достопримечательностями. Например, колесом обозрения, набережной Туры, аэропортом и драмтеатром. Детишкам предстоит закрасить эти объекты и таким образом познакомиться немного с историей родного города.