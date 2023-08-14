Осенью юным тюменцам бесплатно покажут театральные представления

Тюмень вошла в число городов, на чьих улицах пройдет всероссийский театральный фестиваль семейных спектаклей «Сказочный мир». Это федеральный проект, в рамках которого юного зрителя приобщают к театральной культуре. Создатели фестиваля признаются, что первоочередно придерживаются цели совместить театр и просветительскую работу. Прежде всего этот проект направлен на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Организаторы хотят показать таким детям сказочный мир, увлечь их этим, не забывая об их просвещении. Поэтому требования к таким спектаклям выдвигаются большие.