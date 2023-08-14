Осенью юным тюменцам бесплатно покажут театральные представления

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Тюмень вошла в число городов, на чьих улицах пройдет всероссийский театральный фестиваль семейных спектаклей «Сказочный мир». Это федеральный проект, в рамках которого юного зрителя приобщают к театральной культуре. Создатели фестиваля признаются, что первоочередно придерживаются цели совместить театр и просветительскую работу. Прежде всего этот проект направлен на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Организаторы хотят показать таким детям сказочный мир, увлечь их этим, не забывая об их просвещении. Поэтому требования к таким спектаклям выдвигаются большие.
— В настоящее время социальные центры, библиотеки, реабилитационные центры и больницы для детей и юношества оборудованы небольшими залами, в которых вполне возможно показывать спектакли малых форм. Таким образом, дети из малообеспеченных семей, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации либо на длительном лечении, получили возможность познакомиться с театральным искусством, столь нужным им, — сообщается на официальном портале фестиваля.
Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер рассказала, что в Тюменской области этот фестиваль развернется на площадках трех городов: в Тобольске, Тюмени и Ишиме. Посетить «Сказочный мир» можно будет с 25 по 27 октября текущего года.
— Приедут театры со всех субъектов Уральского федерального округа. Наш театр кукол представит спектакли на площадке Тобольска. Фестиваль — это хорошая возможность для наших маленьких зрителей познакомиться с прекрасным миром сказочных героев, — рассказала директор департамента.
О месте и времени проведения фестиваля пока не говорится. А еще по словам Майер, за этот период для проведения фестиваля к трем городам могут добавится и другие.