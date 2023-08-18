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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Итоги дня Тюмени: реновация в Плеханово, будет холодно, у озера построят больницу

Итоги дня Тюмени: реновация в Плеханово, будет холодно, у озера построят больницу

18 августа 2023, 18:30
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области за 18 августа.
Сюжет
Итоги

Тюменский застройщик проведет реновацию на пустом участке в Плеханово

Новый жилой район скоро появится около улицы Плехановская в Тюмени (Объездная дорога). Сейчас здесь пустырь.

ДОМ.РФ провел торги по продаже восьми участков площадью 17,8 га. Победитель аукциона — ООО «СЗ ГК СБК», эти участки реализованы в рамках договора КРТ.

В Тюмени до 2040 года у озера Алебашево построят новую поликлинику

Здание появится в границе улиц Дружбы — Мельникайте — левый берег Туры и будет принимать до 365 пациентов в сутки. Работы будут проведены в один этап — до 2040 года. До 2028 года в границе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков воведут два детских сада.

Тюменцев пугают холодами и снегом в сентябре

Первые сентябрьские дни обещают быть теплыми — 1 и 2 сентября синоптики обещают температуру воздуха +25…+27. Однако 13 сентября в Тюмени ожидается резкое похолодание до -1. Околонулевая температура воздуха в областной столице сохранится на протяжении всей второй декады.

«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад

Родители в Бердюжском районе обеспокоены состоянием садика, в который ходят их дети. Коллективное обращение опубликовал на своей странице местный блогер. Жители села Бердюжье сообщают, что устали бороться с директором дошкольного учреждения «Малышок» Галиной Грачевой.

«В группе и в саду грязь, постоянно нет воды, Детей било током. Бойлер поменяли только тогда, когда мы отправили жалобу. Дети мыли руки ледяной водой, а директору плевать на это», — рассказала эксклюзивно для издания «Nashgorod.ru» мама одного из малышей Надежда.

Директор не реагирует на постоянные жалобы. Коллектив дошкольного учреждения тоже пропускает мимо ушей негативные комментарии. Тюменцы отмечают, что для руководства родители — это никто. Их не слушают, и не разговаривают,

Мама малыша уверяет, что с детьми не занимается логопед, который находится в садике. За четыре года родители не увидели прогресса. Надежда прислала копию документа, в котором говорится, что в садике ведутся занятия с логопедом и специалист компетентный. Обеспокоенные родители писали письмо на имя главы области, обращались к местным властям.

«Nashgorod.ru» связался с директором дошкольного учреждения «Малышок» Галиной Грачевой. Руководитель детсада сообщила, что совершенно не в курсе описанной ситуации. Никто из родителей не обращался к ней с жалобами.

#Александр Мязин#Итоги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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