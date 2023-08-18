Итоги дня Тюмени: реновация в Плеханово, будет холодно, у озера построят больницу

Мама малыша уверяет, что с детьми не занимается логопед, который находится в садике. За четыре года родители не увидели прогресса. Надежда прислала копию документа, в котором говорится, что в садике ведутся занятия с логопедом и специалист компетентный. Обеспокоенные родители писали письмо на имя главы области, обращались к местным властям.